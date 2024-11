Kostenloses Grippe-Impfen: 250.000 Dosen für die Influenza

Ab 4. November können sich Wiener:innen in den städtischen Impfzentren und bei mobilen Impfaktionen in allen Bezirken kostenlos gegen Influenza impfen lassen. Insgesamt stehen rund 250.000 Impfdosen zur Verfügung, darunter 85.000 Termine in den Impfzentren.

Drei zentrale Impfzentren – TownTown (1030), Schrödingerplatz (1220) und Rudolfsheim-Fünfhaus (1150) – stehen zur Verfügung, ergänzt durch 42 mobile Impfaktionen in allen Gemeindebezirken. Die mobilen Impfaktionen finden von 8:00 bis 13:00 Uhr statt, und eine vorherige Anmeldung wird empfohlen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Empfohlene Personengruppen für die Grippeimpfung

Die Grippeschutzimpfung wird insbesondere folgenden Gruppen empfohlen:

Kindern ab sechs Monaten

Personen mit chronischen Erkrankungen (Diabetes, Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen)

Menschen ab 60 Jahren

Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen und Pflegebereich

Schwangeren und deren Umfeld

Was ist mitzubringen?

Zum Impftermin sind E-Card, Impfpass und ein Lichtbildausweis erforderlich. Der Aufklärungsbogen kann bei der Online-Buchung heruntergeladen werden und sollte ausgefüllt mitgebracht werden.

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://impfservice.wien sowie die Impfhotline +43 5 07 66 50 15 10 zur Verfügung.