Kreisverkehr ist hier nur ein Provisorium

Im Dezember noch ist in der ­Hockegasse im Zuge der Verlegung der neuen Wasserrohre an der Kreuzung mit der Geyergasse und der Buchleitengasse auch ein provisorischer Kreisverkehr entstanden. Die Querungen sind an der Kreuzung relativ lang, und weil die Autos dort jeweils aus den unterschiedlichsten Richtungen ­kommen können, war besonders für Kinder eine gefahrlose Querung oft schwer einschätzbar. Bei der Sitzung des Kinderparlaments wurde deshalb die Forderung laut, die Kreuzung umzugestalten. Die Forderung kam von Kindern der benachbarten Volksschule Scheibenbergstraße.

Umstritten

Da an dieser Stelle jedoch auch nur selten Autos passieren, wurden an der Entscheidung gleich auch Zweifel laut. Um Geld für ein unnötiges Straßenbauwerk zu sparen, soll nun durch das Provisorium die Sinnhaftigkeit getestet werden. Sollte sich das Konzept bewähren, soll hier darauffolgend aber sehr wohl ein permanenter Kreisverkehr errichtet werden.