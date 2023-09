Kriminacht-Schmähs mit Kult-Duo Rapp und Chmelar

Seit Jahren sind Dieter Chmelar und Peter Rapp nicht nur Kolumnisten des Wiener Bezirksblatts, sondern der Inbegriff des Schmäh-Duos. Auch bei der kommenden Kriminacht am 10.10. ab 18 Uhr im Café Kreuzberg, Neustiftgasse 103.

Wiener Bezirksblatt-Stammleser wissen eine Arie davon zu singen: Ein Abend mit den beiden ist nicht zu schlagen. Es herrscht wahrer Bauchmuskel-Alarm, wenn der Dieter und der Peter richtig Gas geben. Sich gegenseitig aufziehen, einen Schmäh nach dem anderen machen – oder selbst zum Lachen beginnen. Hundertprozentige Unterhaltung ist garantiert.

Die WBB-Kriminacht lädt ein

Aber nicht nur: Bei den Kriminacht-Auftritten wartet es auch viel Wissenwertes über bekannte Autoren, berühmte Bücher und geheime Schwänke. So auch diesmal bei der Kriminacht am 10. Oktober: Im Café Kreuzberg in der Neustiftgasse 103 im 7. Bezirk sind alle WBB-Leser herzlich eingeladen. „Thema des Abends wird das neue, brandaktuelle Buch von Joesi Prokopetz sein, der „Hofer“. Wir werden daraus vorlesen, aber auch signierte Bücher und Videos des kultigen Ambros-Songs präsentieren. Wir können allen Besuchern einen bunten, erheiternden Abend garantieren“, betont Dieter Chmelar.

So finden Sie die WBB-Kriminacht

Wann? Dienstag, 10. Oktober, Einlass: 18 Uhr

Wo? 7. Bezirk, Café Kreuzberg, Neustiftgasse 103

Weitere Infos zu anderen Locations der Kriminacht: https://kriminacht.at/

Unten: Die Zwei, immer für Riesenspäße gut. Auch heuer wieder bei der Kriminacht (Bild: Schiffl).