Kriminalität im Netz: Bereits 800 Menschen geholfen

Eine in Europa einzigartige Initiative der Stadt Wien feierte am Nationalfeiertag ihr einjähriges Bestehen: Die Cybercrime-Helpline. Diese Erstanlaufstelle widmet sich der ansteigenden Internet-Kriminalität und hilft mit kostenlosen Erstinformationen und der Vermittlung an professionelle Beratungsstellen. Es wurde bereits über 800 Menschen nach einem Betrugsverdacht im Netz geholfen.

Betrug steigt stark an