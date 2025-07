Kultursommer in Häusern zum Leben: Gratis-Konzerte in 21 Bezirken

wondrak.lindschi (Wienerlied)

30. Juni Haus Schmelz (1150 Wien)

Kainrath-Havlicek-Markovics: Halleluja (Wienerlied)

1. Juli Haus Hohe Warte (1190 Wien)



Fifi Pissecker, Constanze & Tommy Hojsa: Weanarisch g’redt, g’sungen & g’spielt

2. Juli Haus Leopoldau (1210 Wien)



Schankpartie: Gemischter Satz (Wienerlied)

3. Juli Haus Döbling (1190 Wien)



mairegen: Melodien der Filmwelt

4. Juli Haus Margareten (1050 Wien)



Hatz-Winkler-Klissenbauer: Erhöhung (Global)

7. Juli Haus Rossau (1090 Wien)



Otto Lechner & Toni Burger (Akkordeon & Geige)

8. Juli Haus Tamariske-Sonnenhof (1220 Wien)



Die Strottern: wia tanzn is – Lieder aus Wien

9. Juli Haus Gustav Klimt (1140 Wien)



Pablo Grande: Ab in den Süden (Schlager)

10. Juli Haus Prater (1020 Wien)



Petra Alexandra: Sing von der Liebe (Schlager)

11. Juli Haus Alszeile (1170 Wien)



Thamires Tannous & Michi Ruzitschka: BossaBolero (Musik aus Brasilien & Sudamerika)

14. Juli Haus Rudolfsheim (1150 Wien)



Trio Südbahnhof: Lieder entlang der Donau (Volksmusik)

15. Juli Haus Wieden (1040 Wien)



Miriam Luna feat. Nikoforova & Kelner: Piano & Soul on Strings (Flamenco)

16. Juli Haus Trazerberg (1130 Wien)



Robert Kolar & Andreas Brencic: Alles ist lachbar (Wienerlied & Chansons)

17. Juli Haus Jedlersdorf (1210 Wien)



Relic Music: DIVAS – Les Grandes Dames de la Chanson

18. Juli Haus Mühlengrund (1230 Wien)



Azzurro Festa Italiana (Italienische Lieder)

21. Juli Haus Wienerberg (1100 Wien)



Tanzhausgeiger (Volksmusik)

22. Juli Haus Föhrenhof (1130 Wien)



Irina Marinaș & Florian Podgoreanu: Ich küsse Ihre Hand, Madame! (Crossover)

23. Juli Haus Neubau (1070 Wien)



Prohibition Trio: Willkommen in den 20er Jahren

24. Juli Haus Maria Jacobi (1030 Wien)



Sandra Pires: Erinnerungen in Songs (Schlager)

25. Juli Haus Hetzendorf (1120 Wien)



Bryan Benner & Václav Fuksa: Songs of Travel (Klassik & Volksmusik)

28. Juli Haus An der Türkenschanze (1180 Wien)



Duo Malikì: Musikalische Reise um die Welt (Jazz & Folklore)

29. Juli Haus Mariahilf (1060 Wien)



Freddie’s Finest: Wiener Swing

30. Juli Haus Penzing (1140 Wien)



Trianima: Characters (Klassik)

31. Juli Haus Rosenberg (1130 Wien)



Daisy Hearts & Zina Bloch: Französische Chansons

1. August Haus Liebhartstal (1160 Wien)



Karl Stirner & Gast: Schrammelklang ohne dritten Mann

4. August Haus Brigittenau (1200 Wien)



Agnes Palmisano Trio: Die besten Jahre (Wienerlied)

5. August Haus Atzgersdorf (1230 Wien)



Andy Lee Lang: Weana Gaude

6. August Haus Laaerberg (1100 Wien)



Willi Lehner Trio: Aus der untersten Lad (Wienerlied)

7. August Haus Augarten (1020 Wien)