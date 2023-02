Kunterbunter Kinderflohmarkt in Liesing

Am Sonntag, den 19. Februar findet am Liesinger Platz 3, in der VHS Liesing, ein Kinderflohmarkt statt. Hier haben Eltern und Kinder die Möglichkeit, gebrauchte Spielzeug, Bücher und Kleidung zu verkaufen oder kaufen. Mit einem bunt zusammengewürfelten Angebot und vielen Schnäppchen verspricht der Kinderflohmarkt ein unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie.

Ausschlafen & gemütlich stöbern

Der Flohmarkt beginnt erst um 11 Uhr. Somit ist der Aufbau erst ab 10 Uhr notwendig. Genug Zeit in der Früh, um Kinder zu versorgen oder auszuschlafen. Außerdem befinden sich die Stände im Innenbereich, so ist man vor eventuellem Regen oder Schnee und Kälte geschützt. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt.

Gleich anmelden und Tisch schnappen oder einfach vorbeikommen und stöbern.

Mehr Infos unter www.kinder-flohmarkt.at