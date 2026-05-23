Von 9 bis 13 Uhr verwandelt sich das Gelände neben der Marxhalle in ein wahres Paradies für Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger. Besonders beliebt: Der Baby- & Kinderflohmarkt und der Frauenflohmarkt finden gleichzeitig am selben Ort statt. Besucherinnen und Besucher erwartet dadurch ein besonders großes Angebot – von Baby- und Kinderkleidung über Spielzeug und Bücher bis hin zu Damenmode, Schuhen, Taschen und Schmuck.

Die Veranstalter setzen dabei ganz bewusst auf Nachhaltigkeit. Second-Hand-Shopping liege voll im Trend, nicht nur wegen steigender Preise, sondern auch wegen des bewussteren Umgangs mit Ressourcen.

Flohmarkt mit Wohlfühlfaktor

Ein weiterer Pluspunkt ist das barrierefreie Gelände. Das gesamte Open-Air-Areal ist eben und somit ideal für Familien mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollstuhl geeignet. Auch Hunde sind willkommen. Für die Stärkung zwischendurch sorgt ein Imbissstand mit Kaffee, Snacks und Erfrischungen. Mobile WCs stehen ebenfalls bereit.

Der Eintritt kostet erstmals zwei Euro pro Person, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Um lange Wartezeiten beim Einlass zu vermeiden, bitten die Veranstalter darum, den Betrag möglichst passend in Münzen mitzubringen.

Gute Erreichbarkeit in Wien-Landstraße

Der Flohmarkt findet direkt am Parkplatz der Marxhalle in der Karl-Farkas-Gasse 2 im dritten Bezirk statt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist unkompliziert: Die U3-Station Erdberg liegt nur wenige Gehminuten entfernt, ebenso die Straßenbahnlinien 18 und 71.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer gibt es eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen vor Ort. Die Zufahrt erfolgt diesmal neu über die Kreuzung Baumgasse/Hermine-Jursa-Gasse beim Container-Turm. Die Parkgebühr beträgt drei Euro pro Auto.

Standplätze ab sofort buchbar

Auch private Verkäuferinnen und Verkäufer können sich bereits ihren Standplatz sichern. Besonders praktisch: Das eigene Auto kann direkt am rund 20 Quadratmeter großen Verkaufsstand geparkt werden. So entfällt das mühsame Schleppen schwerer Kisten.

Die Nachfrage nach den Plätzen sei erfahrungsgemäß hoch, daher empfehlen die Veranstalter eine rasche Online-Buchung. Wer am Ende des Tages übrig gebliebene Waren nicht wieder mit nach Hause nehmen möchte, kann diese direkt an einen Spendenbus einer karitativen Einrichtung abgeben.

Weitere Informationen und Anmeldung unter lieblingsflohmarkt.at