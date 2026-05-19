An beiden Festtagen erhalten Kundinnen und Kunden bei ihrem Einkauf einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment.* Damit bietet der Genussmarkt die perfekte Gelegenheit, sich mit hochwertigen Produkten auszustatten – von frischem Obst und Gemüse bis hin zu edlen Tropfen aus der Vinothek.

Genussmomente von früh bis spät

Bereits am Morgen startet das Sommerfest mit einer süßen Stärkung: Zwischen 7 und 11 Uhr gibt es zu jedem Einkauf gratis Kaffee und Kuchen.

Ab 11 Uhr wird dann der Grill angeworfen. Bis 16 Uhr erhalten Besucher zu ihrem Einkauf ein kostenloses halbes Grillhendl inklusive Beilage und Getränk. Damit möchte Wedl nicht nur Genuss, sondern auch echtes Sommerfest-Flair nach Wien bringen.

Fünf Genusswelten unter einem Dach

Wedl präsentiert sich als moderner Genussmarkt mit einem breiten Angebot in den Bereichen Obst & Gemüse, Fleisch & Fisch, Gourmet, Kaffee und Vinothek. Besonders hervorheben möchte das Unternehmen, dass auch Privatkunden ohne Gewerbeschein einkaufen können.

Neben kulinarischen Highlights wartet beim Sommerfest auch ein Glücksrad mit attraktiven Preisen auf die Gäste.

Kunden willkommen

Das Sommerfest findet ausschließlich am 18. und 19. Juni 2026 bei Wedl Wien statt. Wer sich als Gewerbe- oder Privatkunde registrieren möchte, findet weitere Informationen auf wedl.com.

*Aktion gültig bei Selbstabholung. Ausgenommen Aktionen, Sonderpreise sowie bestehende Kundenrabatte. Nicht mit Gutscheinen oder Treuerabatten kombinierbar.