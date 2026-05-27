Auf rund 100 Quadratmetern präsentiert sich die Pearle-Filiale künftig im sogenannten „Easy Vision“-Konzept. Offene Raumgestaltung, klare Linien und eine übersichtliche Kundenführung sollen den Einkauf angenehmer machen. Besonders an stark frequentierten Standorten sei ein modernes und effizientes Einkaufserlebnis wichtig, betont Pearle-Österreich-Geschäftsführer Marcin Szpil.

Die Lage im Stadion Center zählt dabei zu den großen Vorteilen des Standorts. Durch die Nähe zum Prater und die gute öffentliche Anbindung gehört das Einkaufszentrum zu den stark besuchten Shopping-Destinationen in Wien.

Starkes Signal für den Standort

Auch im Stadion Center freut man sich über die Modernisierung. Center-Managerin Katharina Gfrerer spricht von einem wichtigen Bekenntnis zum Standort. Pearle sei seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Centers. Die Neugestaltung bringe zusätzliche Impulse für den Branchenmix und steigere die Attraktivität des Einkaufszentrums weiter.

Internationale Marken und digitale Services

Kundinnen und Kunden erwartet ein breites Sortiment an Brillen und Sonnenbrillen internationaler Marken – darunter Armani und Ray-Ban. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Glaslösungen und digitale Services wie virtuelle Anproben, die eine individuelle Beratung unterstützen sollen.

Österreichweite Modernisierung

Die Neueröffnung ist Teil einer größeren Modernisierungs-Offensive von Pearle Österreich. Das Unternehmen investiert derzeit gezielt in bestehende Standorte, um Beratung, Service und Kundenerlebnis weiter auszubauen.

Zur Wiedereröffnung gibt es außerdem ein besonderes Angebot: Bis 20. Juni 2026 erhalten Kundinnen und Kunden 50 Prozent Ermäßigung auf Brillen und Sonnenbrillen.