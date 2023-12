Kurz & prägnant: Das „Häferl“ spricht wienerisch

Wienerisch ikonisch. Passend zu gänzlich jedem Anlass werden heuer wohl besonders viele Häferl-Klassiker als perfekte Geschenkidee unter so manchem Christbaum zu finden sein.

In diesem Jahr ist WIENER HÄFERL nicht nur zur eigenen Marke geworden, sondern während der Weihnachtszeit auch das erste Mal mit einem Stand am Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz vertreten. Ob direkt vor Ort oder gemütlich daheim – der wohl ‚wienerischste‘ Punsch ist mit WIENER HÄFERL während der Adventszeit garantiert.

Häferl New Year!



Das Lieblingshäferl-Anstoßen auf das kommende Jahr hat sich bereits unter allen Häferln-Fans zur neuen Tradition etabliert. Ein geheimer Glücksbringer: Die zarten Mokka Häferln, die es bald online zu kaufen gibt. Neben den klassischen Häferln findet man demnächst sämtliche Titel auch in der kleineren Mokka-Variante.

Natürlich schmeckt die heiße Schoki mit Schlag für die Kleinen daraus genauso vorzüglich. Tipp: Wer nicht bis Jänner warten möchte, kann die feinen Tassen bereits jetzt am Wiener Christkindlmarkt und in der Naglergasse 25 erstehen.

Wer ko, der ko!



Das „Lieblingspiefke“ Häferl ist bereits ein Bestseller im Wiener Häferl Sortiment. Die Liebe beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit: Weil die Nachfrage auch in Deutschland groß ist, hat WIENER HÄFERL eine neue Bayern-Kollektion gelauncht, die sämtliche bayerische Begriffe wie Bazi, Spezl, Stenz und weitere süddeutsche „Spruchheiten“ umfasst.

Preis pro Häferl

19,00 Euro*

Preis pro Mokka Häferl

16,00 Euro*

Website

https://www.wiener-haeferl.com/



Instagram

@wienerhaeferl

Facebook

@wienerhaeferl

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, die Preisgestaltung obliegt dem Handel.