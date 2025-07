Kurzkrimis mit Walzerklang: Schreiben Sie für die Kriminacht!

Im Rahmen der diesjährigen Kriminacht laden das vormagazin Krimiliebhaberinnen und -liebhaber dazu ein, ihre eigenen mörderischen Fantasien in Worte zu fassen – mit einem besonderen musikalischen Twist: Der heurige Kurzkrimi-Wettbewerb steht ganz im Zeichen von Johann Strauss.

Ein runder Geburtstag mit krimineller Note

Der 200. Geburtstag des Walzerkönigs fällt just zwei Tage nach der diesjährigen Kriminacht am 23. Oktober – ein Anlass, der literarisch gebührend gewürdigt werden soll. Gesucht werden spannende Kurzkrimis, in denen Johann Strauss eine Rolle spielt: Sei es als musikalisches Hintergrundmotiv aus dem Radio, in einer Opernszene oder vielleicht sogar als Figur mit dunklem Geheimnis – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

So funktioniert die Teilnahme

Wer mitmachen möchte, reicht einen Kurzkrimi als Word-Dokument ein. Die maximale Länge beträgt 15 Seiten à 1.500 Zeichen – also insgesamt 22.500 Zeichen. Einsendeschluss ist der 22. August 2025. Die Beiträge sind an redaktion@vormagazin.at zu senden.

Weitere Infos finden Interessierte unter vormagazin.at/kurzkrimi.

Die besten Krimis schaffen es ins Buch

Eine Jury – unter anderem mit der renommierten Wiener Krimiautorin Edith Kneifl – wird im September die überzeugendsten Beiträge auswählen. Die besten Geschichten erscheinen im echomedia buchverlag in einem eigens produzierten Buch, das im Rahmen der Kriminacht feierlich präsentiert wird. Fünf der Autor*innen werden zudem zur Lesung eingeladen und dürfen ihre Werke vor Publikum zum Besten geben.