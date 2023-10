Laufen im Movember: Ein Bart für die Gesundheit!

Einmal im Jahr laufen oder walken Männer mit einem aufgepickten Bart 2,5 oder 5 Kilometer. Dann ist wieder der Movemberlauf angebrochen. Heuer mit neuer Laufstrecke am Otto-Wagner-Areal.

Der Movemberlauf erinnert jedes Jahr daran, dass Männer zur Vorsorge-Untersuchung gehen müssen. Dass sie unbedingt schauen sollten, ob ihre Prostata in Ordnung ist. Die Movember-Foundation setzt viel auf dieses Erinnern – und ein gesundheitsfördernder Lauf ist ein gutes Vehikel dafür.

Herrliches Grün-Areal

Am 18. November wird der Movemberlauf wieder gestartet. Um 10:30 Uhr geht‘s über 2,5 und 5 Kilometer. Allerdings ist die Laufstrecke ganz neu: Sie führt durch die wunderschönen Pavillons zur Otto Wagner Kirche am Steinhof (14. Bezirk), hinter der sich der großartige Naturraum des Erholungsgebietes Steinhof befindet.

Sanatoriumstraße, Otto-Wagner-Spital (Bild: Fürthner).

Zu erreichen ist der Startbereich ganz einfach mit den Bus-Linien 47A oder 48A, Station Klinik Penzing. Die öffentliche Anreise wird dringend empfohlen. Noch eine wichtige Info für alle Teilnehmer: Die Hälfte des Nenngeldes wird an die Movember-Foundation gespendet. Man kann also Sport betreiben und gleichzeitig Gutes tun. Was gibt es Besseres?!

Die Anmeldung läuft bereits! Nähere Informationen und Anmeldung: http://www.movemberlauf.at