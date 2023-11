LEAFS-Event in Wien: Innovation, Agilität und Technologien im Fokus

Unter dem Motto „LEAFS – Leaner. Faster. Smarter.“ luden Capgemini Consulting Österreich und Amazon Web Services Österreich (AWS) vergangene Woche zum gemeinsamen Austausch in Wien.

Rund 75 Expert:innen und Unternehmensvertreter:innen aus verschiedenen Branchen nahmen die Einladung an, um über innovative und nachhaltige Lösungen zu diskutieren, die Unternehmen dabei unterstützen, schlank und agil zu bleiben, schnell auf Veränderungen zu reagieren und intelligente, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Technologische Lösungen im Vordergrund

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Martina Sennebogen, Vorstandsvorsitzende bei Capgemini Consulting Österreich, die in ihrem Impulsvortrag veranschaulichte, wie wichtig es ist, aus aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Chancen zu formen: „Unternehmen, die in ihren Herausforderungen Chancen sehen, legen damit den Grundstein für einen nachhaltigen Geschäftserfolg. Dabei spielt der gezielte Einsatz technologischer Lösungen eine entscheidende Rolle, um Innovationskraft zu entfesseln, agile Arbeitsweisen zu fördern und datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen. All jene, die sich moderne digitale Lösungen zunutze machen, werden in der Lage sein, rasch und erfolgreich auf kulturelle und organisatorische Veränderungen zu reagieren.”

„The art of the possible“

In der anschließenden Keynote mit dem Titel „The art of the possible“ gab Alessio Campoccia, EMEA Alliance Lead Capgemini Italien, spannende Einblicke in innovative Strategien, die Unternehmen dabei helfen, sich in einer rasant entwickelnden digitalen Welt erfolgreich zu transformieren. Es folgten praxisnahe Breakout-Sessions unter der Leitung der Expert:innen von Capgemini. An fünf verschiedenen Stationen hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, eine vielseitige Palette an praxisnahen Einblicken in verschiedene technologische Schlüsselbereiche zu erlangen, darunter „Lean Strategy & Operations“, „Lean & Agile Organizations“, „Cloud & Responsible Gen AI“, „SAP S/4HANA“ sowie „Sustainability“. Die Programmpunkte umfassten unter anderem effektive Strategien für kontinuierliche Unternehmensentwicklung, Ansätze zur Stärkung von Kunden- und Mitarbeiterzentrierung, Einblicke in aktuelle Technologietrends sowie konkrete Maßnahmen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks von Unternehmen.

Finale Podiumsdiskussion

In einer finalen Podiumsdiskussion mit Jacqueline Wild (Head of Group Information Management, MM Group), Ekkehard Preis (Managing Director/CIO, Erste Digital), Celine Robert (Global Alliance Lead, Amazon Web Services), Biljana Cabrilo (Client Executive Public Sector, Amazon Web Services) und Daniel Garschagen (Lead Applied Innovation Exchange Munich, Capgemini) wurde über wichtige Themen wie die Transformation des österreichischen und internationalen Marktes, unternehmerische Entscheidungen in Krisensituationen sowie über die Rolle von IT und Innovation in anspruchsvollen Umgebungen diskutiert.

Im Zuge des abschließenden Networkings konnten sich die Teilnehmer:innen bei Flying Dinner und Getränken in entspannter Atmosphäre austauschen.