Gratis-Buch für jedes Kind: Lese-Event bei Praskac Tulln

Wenn sich der Herbst von seiner buntesten Seite zeigt, wird es im Pflanzenland Praskac in Tulln nicht nur farbenfroh, sondern auch literarisch.

Unter dem Motto „Lesen macht das Leben bunter“ lädt Praskac gemeinsam mit dem echo medienhaus zum großen Lese-Event für Kinder und Familien am Samstag, 6. September ein.

Bücher, Basteln und bunte Geschichten

Von 10 bis 15 Uhr verwandelt sich das Gartencenter in eine kreative Leseoase: Kinderbuchautorin und Schauspielerin Lena Raubaum, Schriftstellerin Melanie Laibl sowie Autorin und Buchhändlerin Magda Hassan lesen unter freiem Himmel oder – falls nötig – drinnen im Gartencenter.

Zwischen den Lesungen warten besondere Mitmach-Aktionen: An Bäumen hängen Gedichte zum „Pflücken“, es werden Lesezeichen gebastelt, und jedes Kind gestaltet seinen eigenen Sorgenfalter aus Papier.

Programm Folgende Programm- punkte finden je nach Wetter im Frei- en oder Indoor im Gartencenter statt: 11:00 Uhr: Kinderbuchautorin und Schauspielerin Lena Raubaum liest für Kleine, Große und alle dazwischen. 14:00 Uhr: Schriftstellerin Melanie Laibl ist in „Nasenraub in Anderland“ der bunten Vielfalt auf der Spur. 15:00 Uhr: Magda Hassan präsen- tiert „Der Sorgenfalter“. Was, wenn Sorgen wie Blätter wären falt- und flugbereit? Im Anschluss bastelt jedes Kind seinen eigenen Sorgenfalter aus Papier. „Zum Pflücken“ wachsen im Garten- center an so manchem Baum wun- derbare Gedichte & Geschichten für Groß und Klein. Von 10:00 bis 15:00 Uhr werden kunterbunte Lesezei- chen & Leseecken gebastelt, gefaltet und mit Naturmaterialien verziert.

Ein Geschenk für jedes Kind

Das wohl schönste Highlight: Jedes Kind erhält ein Gratis-Buch vom echo medienhaus. So soll Leselust geweckt und nachhaltig gefördert werden – wie ein junger Baum, der mit Wurzeln und Fantasie wächst.

Ein Tag zum Schmökern und Entdecken

Neben den Lesungen dürfen Besucherinnen und Besucher auch in einer bunten Auswahl an Büchern stöbern, blättern und sich inspirieren lassen. Das Event ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung – einfach vorbeikommen, zuhören und mitmachen.