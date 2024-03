Lesen bildet: Der Minister unterstützt den Vorlesetag!

Der Vorlesetag mit 10.000 Lesungen in ganz Österreich läuft. Ein Fünftel der Orte sind Schulen, viele davon in Wien. Neben der Stadt und Bürgermeister Ludwig unterstützt auch das Bildungsministerium mit Martin Polaschek die tolle Initiative.

Eine Erfolgsgeschichte steuert heute dem Höhepunkt entgegen: Der Vorlesetag wurde 2018 vom Echo-Medienhaus, dem VOR-Magazin und dem Wiener Bezirksblatt ins Leben gerufen, um dem sinkenden Interesse am Lesen und dem steigenden Analphabetismus entgegenzuwirken. Heuer hat ihn das Bildungsministerium für alle Schulen zum Projekttag ausgerufen. 20 Prozent der 10.000 Lesungen finden in Schulen statt.

Lesen ist die Basis

„Lesen ist die Basis für Wissen, Kreativität und kritisches Denken. Aus gutem Grund ist die Lesevermittlung daher eine Kernaufgabe der Schulen, aber darüber hinaus auch in unser aller Verantwortung. Deshalb ist die Leseförderung unter dem Motto ,Lesen. Deine Superkraft‘ unser Jahresschwerpunkt im Ministerium“, so Bundesminister Martin Polaschek. Und: „Ich freue mich, dass so viele Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen unserem Aufruf gefolgt sind und heute in ganz Österreich Werbung fürs Lesen machen.“

Viele prominenten Lese-Botschafter

Viele namhafte Lesebotschafter stellen sich in den Dienst der guten Sache und lesen vor: Bürgermeister Michael Ludwig im Rathaus, Ex-Bürgermeister Michael Häupl in einer Volksschule in Ottakring, weiters Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Miss Europe Beatrice Turin, Boxer Marcos Nader, die Autorinnen Milena Michiko Flašar, Katharina Fohringer-Hackl und Lena Raubaum, die Moderatorinnen Vera Russwurm und Barbara Karlich, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und ORF-Sportler Philipp Jelinek.

Namhafte Unterstützer & Sponsoren

Der Vorlesetag kann seit Jahren auf namhafte Unterstützer setzen: Wiener Städtische, Industriellenvereinigung, Arbeiterkammer Wien, Stadt Wien, Austria Power Grid (APG), Wirtschaftskammer Wien, Bank Austria, Pensionistenverband, Vienna Airport, KWP/Häuser zum Leben, Post, Wien Energie, VHS u.v.m. Weitere Infos, Lesungen und Termine: https://vorlesetag.eu/