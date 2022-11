„Lesewerkstatt“ für mehr Spaß an Büchern!

Vorlesen von Büchern ­fördert die (Sprach-)Entwicklung von Kleinkindern enorm – davon will Julia Kollers „Lesewerkstatt“ in der Salesianergasse 10/10 Eltern und Kinder überzeugen.

Von der Idee zur Umsetzung

In ihrer Lesewerkstatt bietet Koller Kurse für Kinder ab drei Monaten an. „In diesen Kursen fördere ich spielerisch die Sprachentwicklung der Kinder. Mein Ziel ist es, Kindern Spaß am Lesen und an Büchern zu vermitteln“, erklärt die fünffache Mutter im Gespräch mit dem WIENER BEZIRKSBLATT. Wie kam Koller auf die Idee? „Bevor ich 2015 meine erste Tochter auf die Welt gebracht habe, unterrichtete ich an einer AHS. Dabei stellte ich fest, dass viele Jugendliche oft nicht sinnerfassend lesen können – was mich sehr beschäftigt hat. Diese Erfahrung hat mich angetrieben, die Lesewerkstatt im April 2021 zu gründen.“

Vielfältiges Angebot

Ihr Angebot in der Salesianergasse ist breit gestreut: „Alles, was mit Lesen und Büchern zu tun hat, hat Platz in der Lesewerkstatt. So finden in der Lesewerkstatt auch immer wieder Kinderbuchlesungen statt.“ Kollers Traum ist es, eine kleine Bibliothek aufzubauen. Anmeldungen: www.dielesewerkstatt.at