Let’s dance! Neubau tanzt durch den Sommer

Ein Rhythmus bei dem jeder mit muss! So könnte derzeit das Motto im 7. Bezirk lauten – denn bei “Neubau tanzt” werden noch bis zum 5. September Tanzworkshops zum Mitmachen im öffentlichen Raum angeboten.

Einmal in der Woche kommt Bewegung in den Bezirk – bei den Tanzstunden, die immer donnerstags zwischen 18 und 21 Uhr an den unterschiedlichsten Outdoor-Locations im Siebten stattfinden. Einfach vorbeikommen und kostenlos neue Tanzmoves lernen! „Das Konzept ist einfach: Musik, Tanzboden, ein kostenfreier Tanzkurs, der atmosphärische öffentliche Raum, die engagierte Nachbarschaft von Wien Neubau und los geht’s”, bringt Rebekka Rom, Kuratorin und Präsidentin des Verbands der Tanzstudios Österreichs, die Aktion auf den Punkt.

Highlights im Juli

Im Juli steht gleich zwei Mal der beliebte Stil “Lindy Hop” auf dem Programm, der auf einzigartige Weise individuellen und künstlerischen Ausdruck, Partnerschaft und Partizipation miteinander verbindet. Abseits von fertigen Figuren oder stereotypischen Genderrollen will der Veranstalter der Lindy Hop-Workshops (die IG HOP), diesen Tanz auf der mobilen Bühne im 7. Bezirk laufend weiterentwickeln und neu erfinden.

Beim “Line Dance”, veranstaltet von der Tanzschule Kopetzky, bekommt man eine weitere Gelegenheit, sich ohne Tanzpartner:in und in der Gruppe zu bewegen. Einfache Choreographien werden zu verschiedenen Musikrichtungen erlernt. Ein einmaliges Training für Ausdauer, Koordination und Gedächtnis. Wer diesen Tanzstil schon immer einmal ausprobieren wollte, bekommt am 18. Juli die Gelegenheit dazu.

Die Termine im Überblick

04.07.: Lindy Hop

11.07.: Standard & Lateintänze

18.07.: Line Dance Workshop / Zeitgenössischer Tanz & Impro

25.07.: Lindy Hop

01.08.: Waacking & Voguing

08.08.: Tango

22.08.: Lindy Hop

29.08.: Cool Moves für Kinder / Community Dance

05.09.: Schlechtwetter-Ersatztermin

13.09.: Abschlussfest

Locations & Infos auf: kulturbezirk-neubau.at/neubautanzt