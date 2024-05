Sommerparty! Licht ins Dunkel für das Tullnerfeld

Zum ersten Mal im Diamond Country Club in Atzenbrugg – die Sommerparty für Licht ins Dunkel

Die Donaukultur KG mit Alexandra und Franz Müllner lud zum 23. Kunstfrühstücken in den Diamond Country Club in Atzenbrugg ein. „Wir danken allen anwesenden KünstlerInnen für Ihr Kommen und freuen uns sehr, dass das Interesse an unseren Aktionen ungebrochen groß ist“, so Franz Müllner im Rahmen seiner Begrüßung. „Bereits 13 Jahre organisieren wir die Aktion „Licht ins Dunkel für die Region“. Für uns ist sehr wichtig, dass die Spendengelder wieder in die Region zurückfließen und die Spender, sowohl aus der Wirtschaft als auch dem privaten Bereich, wissen wo ihr Geld hinkommt.“

Neues Spendenjahr

Außerdem war das Pressefrühstück gleichzeitig der Startschuss für das neuen Spendenjahr für Licht ins Dunkel für die Region. Mit den Spendengeldern werden folgende Organisationen / Projekte unterstützt: Licht ins Dunkel Soforthilfefond für Familien in Not, die drei Pro Juventute Häuser der Region sowie Hilfe im eigenen Land.

Bei allen bis dato stattgefundenen „Licht ins Dunkel-Aktionen“ konnte ein Gesamtspendenergebnis – inklusive Sachspenden – von € 424.000 erzielt werden.

Online-Kunstkatalog

Auch in diesem Jahr hat es sich die Donaukultur zur Aufgabe gemacht, Kunst sowie Kunstwerke für den guten Zweck zu sammeln und Veranstaltungen für Licht ins Dunkel für das Tullnerfeld zu organisieren. So besteht weiterhin die Möglichkeit, im Online-Kunstkatalog zu schmökern und gegen Spendenrechnung eines oder mehrere der ausgewählten Kunstwerke zu erwerben. Der Katalog ist auf der Donaukultur-Website, sowie in den sozialen Medien, einsehbar. Die vielen Kunstwerke, die dankenswerterweise von vielen Künstlerinnen und Künstlern gespendet werden, sind in diesem Katalog zusammengefasst und werden immer wieder aktualisiert.

Und die Resonanz ist großartig! Es konnten bereits viele Werke verkauft und damit Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt werden. Der Katalog wird laufend aktualisiert und erweitert, überzeugen Sie sich selbst: donaukultur.com/licht-ins-dunkel

„Wir, als Donaukultur, danken den vielen Spendern und Käufern der Region sowie allen KünstlerInnen, die ihre wertvollen Kunstwerke für diesen guten Zweck zur Verfügung stellen. Der Katalog ist mit vielen einzigartigen Stücken ausgestattet, die zu Spezialpreisen und zugunsten von Licht ins Dunkel angeboten werden.“ Alexandra Müllner Geschäftsführerin der Donaukultur KG

Ein Dankeschön geht an alle KünstlerInnen, unter anderen: Manfred Baumann, Angela Andorrer, Edel Czernin, Michelle Ditrich, Silvia Ehrenreich, Isolde Engeljehringer, Ernst Fuchs, Karl Hiess, Veronika Jahre, Julie Kreuzspiegl, Martin Luisi, Regina Merta, Eva Meindl, H. W. Ötscherer, Karl W. Paschek, Barbara Probst, Johann Rumpf, Timur Schmitz, Günter Sekanina, Friedrich Spring, Ulli Ströbitzer, Veronika Tiefenbacher, Fritz Unger, Katerina Teresidi, Barbara Wallner, Tanja Krexner und viele mehr.

Licht ins Dunkel Events

Licht ins Dunkel Sommergala im Diamond Country Club Atzenbrugg am Montag, 10. Juni 2024

Licht ins Dunkel Weintaufe Haus der Digitalisierung Tulln am Dienstag , 5. November 2024

Licht ins Dunkel Künstlergala im Berghotel Tulbingerkogel am Samstag, 7. Dezember 2024

Spendenkonto

Volksbank NÖ, AT18 4715 0040 0002 0000

Vielen Dank für Ihre Spende!

Info & Karten: www.oeticket.com, www.donaukultur.com