Lindt GOLDHASENFEST: Ostertradition in Schönbrunn

Am Palmsonntag wird in Österreich mittlerweile eine vorösterliche Tradition gepflegt: das große Lindt GOLDHASENFEST in Schönbrunn. In diesem Jahr fand das Fest bereits zum 11. Mal statt und erfreute tausende Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Der Premium Chocolade-Hersteller Lindt & Sprüngli lud dazu auf ein 44.000m2 großes Areal ein und bot zahlreiche österliche Attraktionen.

Durch das Programm führte Kati Bellowitsch und konnte noch mehrere Premieren ankünden: So trat heuer erstmals ein Band („Maitunes“) auf, wurde bei der GOLDHASEN-Rätselrallye zugleich das UNESCO Weltkulturerbe Schlosspark Schönbrunn erkundschaftet, luden Gartenspiele zum Spaß für die ganze Familie ein.

Zusammenhalt

Lindt stellte das Motto „Togetherness“ in den Mittelpunkt der Veranstaltung – denn Zusammenhalt ist wichtiger denn je zuvor. Aus diesem Ansatz heraus wurde eine großangelegte Charity-Aktion im Event realisiert: Lindt spendete für jeden gefundenen GOLDHASEN € 1 sowie den gesamten Umsatz (Produktionskosten werden von Lindt finanziert) des Verkaufs der beliebten GOLDHASENBALLONS und Hasenohren an das Familienprogramm der SOS-Kinderdörfer: Insgesamt die stolze Summe von € 10.000!

Mitmach-Programm

in der Lindt GOLDHASEN Werkstatt konnten Besucher jeden Alters unter der fachkundigen Anleitung des Lindt Maître Chocolatiers Toni einen GOLDHASEN verzieren, in der DIY-Ecke Ostergeschenke für die Lieben zu Hause gestalten. Teamwork war auch beim Quiz rund um die Themen Kakao, Chocoladenherstellung und die Geschichte des beliebten GOLDHASEN gefragt. In der GOLDHASENLOUNGE konnten sich die Erwachsenen ein Glas Mionetto Prosecco gönnen, während die lieben Kleinen nebenan mit dem Lindt GOLDHASENZUG durch den Park tingelten. Natürlich waren auch wieder viele beliebte Mitmachstationen, eine Fotoecke und die große GOLDHASENSUCHE selbst Teil des Programms: hunderte Familien hatten besonderes Glück und ergatterten einen der heißbegehrten Plätze für die GOLDHASENSUCHE. Versteckt wurden hier mehr als 13.000 köstliche Lindt-Produkte.