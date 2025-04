Starke Frauen, große Wirkung bei den look! Beauty Awards

Glamour, Gänsehaut und große Gesten: Die look! Beauty Awards 2025 haben gezeigt, wie viel Kraft und Tiefe in der Welt der Schönheit steckt. Im eleganten Rahmen des Park Hyatt Vienna wurden Powerfrauen und visionäre Marken gefeiert – mit Standing Ovations, strahlenden Gesichtern und klaren Botschaften.

Beauty Afternoon als Warm Up

Am Freitag Nachmittag sorgte der look! Beauty Afternoon für ein stilvolles Opening: In den historischen Salons des Park Hyatt Vienna präsentierten führende Beauty-Marken ihre Produkte und Konzepte. Gäste aus Medien, Industrie und Gesellschaft nutzten die Gelegenheit für persönlichen Austausch und inspirierende Gespräche – in stilvollem Ambiente und bei exklusivem Beauty-Treatment.

Ein besonderes Highlight des Tages war der Live Talk mit TV-Legende Birgit Schrowange. Offen, authentisch und voller Charisma gab die Moderatorin spannende Einblicke in ihr Leben, ihre Karriere und ihre Sicht auf Beauty, Stil und Selbstbewusstsein. In ihrem inspirierenden Gespräch mit Uschi Pöttler-Fellner ermutigte sie die Gäste, ihren eigenen Weg zu gehen – mit Stil, Mut und Freude am Leben.

„Wir sind als Generation privilegiert, die jungen Frauen ein Vorbild sein darf. Ich freue mich darauf, eine verrückte Alte zu werden.“ Birgit Schrowange

Schönheit, die bewegt

Am Abend verwandelte sich dann der prunkvolle Ballsaal des Park Hyatt Vienna in den Hotspot der österreichischen Beauty-Szene. Rund 250 Gäste – darunter Stars, Branchen-Insider und Medienprofis – feierten die Vielfalt, Stärke und Innovationskraft der Preisträgerinnen.

Durch den Abend führte charmant und pointiert Moderatorin Silvia Schneider, die mit Fingerspitzengefühl und Esprit durch eine Gala voller inspirierender Geschichten führte.

„Mehr als Lippenstift“ – Frauen, die den Ton angeben

„Die look! Beauty Awards zeichnen jene aus, die weit über Lippenstift und Seren hinausdenken“, betonte Veranstalterin und Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner in ihrer Eröffnungsrede. „Sie geben der Branche Seele, Haltung und Strahlkraft.“

Ganz nach diesem Motto wurden Frauen geehrt, die durch Authentizität, Mut und Vision beeindrucken:

Erika Freeman wurde für ihr Lebenswerk mit dem Lifetime Power Award ausgezeichnet – eine Frau, deren Geschichte berührt und deren Wirken inspiriert.

wurde für ihr Lebenswerk mit dem Lifetime Power Award ausgezeichnet – eine Frau, deren Geschichte berührt und deren Wirken inspiriert. Birgit Schrowange , Fernseh-Ikone mit Haltung, erhielt den Women Empowerment Award. Ihre Entscheidung, sich mit grauem Haar on air zu zeigen, war ein starkes Zeichen für mehr Natürlichkeit im Alter.

, Fernseh-Ikone mit Haltung, erhielt den Women Empowerment Award. Ihre Entscheidung, sich mit grauem Haar on air zu zeigen, war ein starkes Zeichen für mehr Natürlichkeit im Alter. Ana Jaksic, Make-up-Magierin der Stars, wurde zur Best Make-up Artist gekürt. Ihre Looks sind nicht nur Kunst, sondern auch Statement.

Visionärinnen & Vorbilder

Auch in Sachen Zukunftstrends und gesellschaftlicher Wandel wurden starke Zeichen gesetzt:

Sabine Apfolterer wurde als Beauty Visionärin des Jahres ausgezeichnet – für ihren innovativen Zugang zu medizinischer Ästhetik mit dem Fokus auf Natürlichkeit.

wurde als Beauty Visionärin des Jahres ausgezeichnet – für ihren innovativen Zugang zu medizinischer Ästhetik mit dem Fokus auf Natürlichkeit. Milva Spina , internationales Model mit Haltung, ist Beauty Role Model of the Year – für ihren Einsatz für Diversität und Wellaging.

, internationales Model mit Haltung, ist Beauty Role Model of the Year – für ihren Einsatz für Diversität und Wellaging. Nadine Mirada, erfolgreiche Curvy-Influencerin, wurde zur Lifestyle & Beauty Influencerin des Jahres gekürt. Ihre Message? Schönheit kennt keine Konfektionsgröße.

Beauty-Innovationen, die begeistern

Neben Persönlichkeiten wurden auch Produkte und Marken prämiert, die die Branche vorantreiben:

WELLA überzeugte als Best Haircare Product.

überzeugte als Best Haircare Product. Augustinus Bader brillierte mit luxuriöser Hautpflege als Best Skincare Product.

brillierte mit luxuriöser Hautpflege als Best Skincare Product. Real Techniques wurde als Beauty Gamechanger gefeiert – für Tools, die jede Beauty-Routine auf das nächste Level bringen.

wurde als Beauty Gamechanger gefeiert – für Tools, die jede Beauty-Routine auf das nächste Level bringen. Biogena Aesthetics punktete mit ihrem holistischen Ansatz beim Thema Inner Glow & Longevity.

punktete mit ihrem holistischen Ansatz beim Thema Inner Glow & Longevity. Charlotte Tilbury schnappte sich den Award für das beste Make-up-Produkt.

Auch für Männer war gesorgt: R./ Cosmetics überzeugte als Best Skincare Product for Men. Highlight des Abends: Eine persönliche Videobotschaft von RAF Camora direkt aus Dubai – stilecht, cool, ganz RAF.

Von Düften bis Day-Spas: Vielfalt in Bestform

Die Besten der Besten wurden auch in anderen Kategorien geehrt:

Carolina Herrera und Hugo Boss dominierten mit ihren Duftkreationen.

und dominierten mit ihren Duftkreationen. Babor Beauty Spa und das Art Aesthetic Institute holten den Titel der Besten Beauty-Salons.

„Schönheit bedeutet weit mehr als äußere Perfektion. Sie ist eine Haltung, ein Ausdruck von Persönlichkeit und Selbstbewusstsein. Bei den look! Beauty Awards feiern wir Frauen, die mit ihrer Geschichte, ihrem Engagement und ihrer Ausstrahlung die Welt ein Stück schöner machen – auf und abseits des roten Teppichs.“ Uschi Pöttler-Fellner