Glamouröse Gala zu Ehren der besten Spa-Hotels

Am Freitag, dem 20. Oktober 2023, versammelten sich bekannte Persönlichkeiten aus der Österreichischen Lifestyle- und Wellness-Branche im prachtvollen Palais Hansen Kempinski in Wien beim Gala Abend der look! Spa Awards 2023.

Die glamouröse Gala-Nacht war ein voller Erfolg und führte die Crème de la Crème der Spa-Industrie zusammen, um die herausragenden Leistungen und besten Spas Österreichs zu feiern.

GLITZ & GLAMOUR

Die Veranstaltung begann mit einem Empfang, bei dem die Gäste die Gelegenheit hatten, sich in glanzvoller Abendgarderobe vor der Logowand fotografieren zu lassen und miteinander zu networken. Sprudelnde Erfrischungen gab es von Lillet und Zichy Birtok. Die atemberaubende Atmosphäre des Palais Hansen Kempinski, mit seiner eleganten Architektur und luxuriösen Innenausstattung, bot den perfekten Rahmen für dieses exklusive Event. Begleitet wurde der Abend durch W24 und Seitenblicke.

TOP-AUSSTELLER

Zu den Beauty- und Wellness-Ausstellern vor Ort zählten Louis Widmer, HIMALAYA´S DREAMS und LAVAVITAE. Abgerundet wurde der Empfang durch die Ausstellung des Pop-Art-Künstlers Artel. Besonderen Andrang hab es beim Stand der Face-Reading-Expertin Andrea Kazda.

AUF DER BÜHNE

Der Höhepunkt des Abends war die Preisverleihung der Awards in insgesamt 13 Kategorien. Alle Gewinner:innen des Abends findet Sie hier. Die Preisträger:innen wurden mit Jubel und Applaus geehrt und zeigten ihre Dankbarkeit für die Auszeichnung unter anderem mit tollen Tombola-Gewinnen. Bei der Tombola wurden insgesamt € 7.500,- zugunsten von Pink Ribbon Österreich gesammelt. Neben der Preisverleihung bot die Gala auch erstklassige Unterhaltung mit einer tollen Bühnenshow von alessandro morgan und den Weltmeistern in Mentalmagie Anca und Lucca. Die Gäste genossen ein Gourmet-Dinner, begleitet von erlesenen Weinen. Durch den Abend führte Moderatorin Barbara Fleissner. Hier findet ihr die Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung.

Alle ausgezeichneten Spas im Überblick