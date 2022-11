Das Christkind hat dieses Jahr gelbe Flügel

Gewinnen Sie 10 Mal eine gratis* Autoreparatur

Das müssen Sie dafür tun:

Schreiben Sie einen Brief ans Lucky Car Christkind unter lucky-car.at/christkind

Schildern Sie dem Lucky Car Christkind, warum Sie sich eine Autoreparatur wünschen

Aus allen Einsendungen werden 10 Reparaturwünsche erfüllt!

*) Das Gewinnspiel läuft vom 15.11. bis 15.12.2022. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss das Teilnahmeformular unter lucky-car.at/christkind korrekt und vollständig ausgefüllt werden. Die GewinnerInnen werden zufällig ausgewählt und von uns per E-Mail kontaktiert. Der Gewinn ist nicht in bar ablösbar. Der Termin zur Reparatur wird mit der GewinnerIn individuell vereinbart. Die Aktion kann ohne Angabe von Gründen beendet oder geändert werden. Druck- & Satzfehler vorbehalten.