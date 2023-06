Lust auf Kunst: Galerien in der Schleifmühlgasse

Die Gruppenausstellung LOVE LETTERS bei Gabriele Senn und die Einzelausstellung von Denisa Lehocká bei Georg Kargl Fine Arts sind einen Besuch wert.

Im Juni finden in der Schleifmühlgasse eine Reihe von spannenden Ausstellungen statt. Noch bis zum 17. Juni ist die Ausstellung FOREVER von Christiane Peschek in der ALBA Galerie (Schleifmühlgasse 3) zu sehen. Peschek erfindet ihre eigenen Landschaften durch digital generierte und veränderte Bilder, die menschliche Körper und anthropomorphe Objekte reflektieren. Die Christine König Galerie (Schleifmühlgasse 1A) zeigt die Arbeiten von Joseph KOSUTH. Der amerikanische Star-Konzeptkünstler ist bekannt für seine Neon- und Sprachkunstwerke. Die in der Ausstellung gezeigten Werke beschäftigen sich insbesondere mit der Wiener Geistesgeschichte der letzten 120 Jahre.

Bis Ende Juni läuft noch die Soloausstellung des Wiener Künstlers und Autors Christian Egger in Charim Galerie (Schleifmühlgasse 1A), die eine neue Serie von kleinformatigen Textarbeiten, eine skulpturale Bodencollage und Audioinstallation umfasst. Auch die Gruppenausstellung LOVE LETTERS bei Gabriele Senn und die Einzelausstellung von Denisa Lehocká bei Georg Kargl Fine Arts sind einen Besuch wert.

INFO

Bis 17. 6. 2023

Schleifmühlgasse, 1040 Wien