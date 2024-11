LYRIK ON LINE: Große Stimmen für Kunstprojekt

Die Initiative LYRIK ON LINE, ins Leben gerufen von Daniel Böswirth, vereint eine beeindruckende Vielfalt an Stimmen aus Österreich, Deutschland und Italien.

Mit Beiträgen von prominenten Persönlichkeiten wie André Heller, Kurt Palm, Sophie Reyer, Peter Turrini, Miguel Herz-Kestranek, Nicolas Mahler und Gerhard Ruiss sowie 80 weiteren Schriftstellerinnen und Schriftstellern wurde das Projekt zu einem besonderen Ereignis für Kunst- und Lyrikliebhaber.

Kunst trifft Poesie im öffentlichen Raum

Bis zum 10. November 2024 konnten alle Interessierten ihre Gedichte in der Seestadt vor dem Kunstraum Seestadt an eine Leine hängen. Dieses partizipative Konzept verband analoge Kunst mit einem Gemeinschaftserlebnis, das den kreativen Austausch und die Vielfalt der Lyrik feierte. Die Gedichte, die von Passanten gelesen und entdeckt werden konnten, verliehen dem öffentlichen Raum eine besondere Atmosphäre.

Ausstellung und Matinee im Kunstraum Seestadt

Die gesammelten Werke sind derzeit Teil einer Ausstellung, die noch bis zum 17. November im Kunstraum Seestadt zu sehen ist. Den krönenden Abschluss bildet eine Matinee am letzten Ausstellungstag: Am 17. November um 11 Uhr wird die Schauspielerin Anne Bennent ausgewählte Gedichte vortragen, begleitet von Otto Lechner am Akkordeon. Dieses Zusammenspiel von Wort und Musik verspricht ein inspirierendes Erlebnis für alle Besucher.

Unterstützung durch Donaustadt Kultur

Das Kunstprojekt LYRIK ON LINE wird von Donaustadt Kultur unterstützt, einer Initiative, die kulturelle Projekte in der Region fördert und bereichert. Diese Kooperation unterstreicht die Bedeutung des Kunstprojekts als Beitrag zur Förderung von Literatur und Kunst im öffentlichen Raum.

Einladung an die Öffentlichkeit

Die Ausstellung und die Matinee finden im Kunstraum Seestadt, Maria-Tusch-Straße 22/Gertrud-Bodenwieser-Straße in aspern Seestadt statt. Der Eintritt ist frei, und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem außergewöhnlichen Kunstprojekt teilzuhaben.