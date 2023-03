Mach mit: Freizeitbetriebe laden ein

Von 11. Bis 18. April öffnen 110 Wiener Freizeit- und Sportbetriebe in einer Aktionswoche ihre Türen und laden gratis oder stark verbilligt zum Mitmachen ein.

Die Wirtschaftskammer will mit der Aktion vor allem kleinere Betriebe bekannter machen. Wienerinnen und Wiener können unter dem Motto Lust auf Wien nach Ostern mehr als 400 Angebote entdecken.

Ein Tänzchen wagen

Wer gerne tanzt kommt in der Aktionswoche sicher auch auf seine Kosten. In Latin oder Samba Kursen geht es heiß her. Von Line Dance für Anfänger über Discofox bis hin zu Hip Hop reicht das Angebot der Wiener Tanzschulen.

Fit in den Frühling starten

Fit werden oder bleiben bei Abnehm- und Muskelaufbautrainings, Kampfsport oder Rückenfit können die Wiener in den teilnehmenden Fitnesscentern. Das Sportcenter Marco Polo bietet gratis Tennis an; auf der sogenannten Driving Range können Interessierte das Abschlagen von Golfbällen ausprobieren.

Wien neu entdecken

Museen, Kinos und Theaterbetriebe locken mit kultureller Vielfalt. Auch ein breites Angebot an Führungen gibt es: kulinarische Touren verführen zu Genussfreuden, ein Stadtspaziergang führt hingegen zu Fress- Sauf- und Luderhäusern. Klassische Touren zu Sehenswürdigkeiten stehen ebenso am Programm wie Entdeckungsreisen zu verborgenen Plätzen.

