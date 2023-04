Mahlzeit im Dom: Lebensmittel spenden und Kunst genießen

Ein doppelt sinnvoller Event-Tipp: Am 21. & 22. April kann die Ausstellung „Mahlzeit“ im Dom-Museum gegen Lebensmittelspenden für die Caritas-Initiative Le+O kostenlos besucht werden.

Mit dieser gemeinsamen Aktion machen der Wiener Städtische Versicherungsverein, das Dom-Museum und Le+O (Lebensmittel und Orientierung) auf die hohe Bedeutung von Lebensmittelspenden und deren steigenden Bedarf aufmerksam. „Als langjähriger verlässlicher Partner liegen uns sowohl das Dom Museum Wien als auch die Caritas besonders am Herzen. Wir freuen uns sehr, wenn sich Förderprojekte aus unterschiedlichen Bereichen sinnstiftend und noch dazu karitativ miteinander verbinden können“, betont Versicherungsvereins-Vorsitzender Robert Lasshofer.

Die Daten zur Aktion

Länger haltbare Lebensmittel wie Öl, Reis, Bohnen, Konservendosen, Zucker, Mehl, Maisstärke, Salz, Nüsse, Honig oder Trockenobst können im Dom Museum Wien (Stephansplatz 6, 1. Bezirk) während der Öffnungszeiten (10 bis 18 Uhr) am 21. und 22. April gespendet werden – im Gegenzug kann die Ausstellung „Mahlzeit“ kostenfrei besucht werden. Nur wenige Gehminuten entfernt kann man beim Billa Corso am Hohen Markt 12 zusätzlich Frischwaren in der Zeit zwischen 9:30 und 14:30 Uhr spenden.

Die Ausstellung

In unterschiedlichsten Versionen – Skulptur, Grafik, Malerei, Fotografie und Videokunst – wird der gemeinschaftsstiftende Aspekt des Mahls gezeigt. Sei es im Rahmen der Familie, bei offiziellen Anlässen, im politischen Rahmen oder im religiösen Kontext.