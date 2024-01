Marionetten-Musical erzählt vom „Ritter Kamenbert“

Im Februar präsentiert das Marionettentheater Schloss Schönbrunn das Familienmusical um den friedfertigen Ritter Kamenbert, der auf Befehl des Königs das Zauberschwert Romadur erobern soll.

Das Spiel mit Marionetten hat in Schönbrunn lange Tradition. Schon Kaiserin Maria Theresia bot Ihren Gästen Marionettentheateraufführungen. Christine Hierzer-Riedler und Werner Hierzer pflegen diese traditionelle Kunstform unter Einbeziehung modernster Bühnentechnik weiter. Die Produktionen, welche in Zusammenarbeit mit Bühnen- und Kostümbildner, Bildhauern, Autoren, Komponisten und Regisseuren entstehen, unterscheiden sich in Bezug zur „Menschenbühne“ nur durch den kleineren Maßstab. Die Spieltechnik und die Herstellung der Marionetten zählt offiziell zum UNESCO Weltkulturerbe. Nun steht ein weiteres berühmtes Stück auf dem Spielplan.

Das Marionetten-Musical

Im Februar präsentiert das Marionettentheater Schloss Schönbrunn das Familienmusical um den friedfertigen Ritter Kamenbert, der auf Befehl des Königs das Zauberschwert Romadur erobern soll. Der Inhalt kurz erklärt:

Ritter Kamenbert hat zum Leidwesen seines Vaters, des Königs von Gorgonzola, kein Interesse am Schwertkampf. Viel lieber schleicht er sich in die Speisekammer zu seinen Freunden Edi, Theresia und Roquefort um Käse zu naschen. Der König will ihn deshalb verstoßen, gibt dem jungen Ritter aber doch noch eine letzte Chance: Er soll das Zauberschwert Romadur erobern und das ist naturgemäß mit großen Gefahren und Abenteuern verbunden.

Wie das Abenteuer des jungen Käsefeinspitz ausgeht, erzählen die liebevoll zum Leben erweckten Figuren. Das Stück ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren.

Vorstellungen:

Samstag, 3. Februar 2024, 16 Uhr

Samstag, 10. Februar 2024, 16 Uhr

Samstag, 17. Februar 2024, 16 Uhr

Samstag, 24. Februar 2024, 16 Uhr

Ort:

Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt, 1130 Wien

Info:

Tel. +43 1 817 32 47

www.marionettentheater.at