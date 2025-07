Gefahr im Kinderzimmer: Marktamt warnt vor Billigspielzeug

Im Rahmen einer groß angelegten Schwerpunktaktion hat das Marktamt Billigspielwaren unter die Lupe genommen. Ziel war es, potenziell gefährliche Produkte aus dem Verkehr zu ziehen und den gesetzlichen Anforderungen an Spielwaren Nachdruck zu verleihen.

29 Geschäfte kontrolliert – 102 Produktproben untersucht

Insgesamt wurden 29 Spielwarengeschäfte kontrolliert. Dabei nahmen die Prüfer*innen 102 Produktproben, bei denen teils gravierende Mängel festgestellt wurden. Bereits 44 dieser Proben wurden beanstandet – die endgültigen Ergebnisse weiterer Gutachten stehen noch aus.

Gefahren für Kinder: Von losen Knöpfen bis zu giftigen Stoffen

Zu den häufigsten Mängeln zählen leicht ablösbare Kleinteile wie Knöpfe oder Augen an Stofftieren, die bei Kleinkindern zur Erstickungsgefahr führen können. Auch gesundheitsgefährdende Substanzen wie Blei in Farben oder verbotene Weichmacher in Kunststoffspielzeug wurden entdeckt. Bei besonders schweren Verstößen wurde die betroffene Ware umgehend aus dem Verkehr gezogen.

30 Anzeigen wegen Verstößen

Neben den Produktsicherheitsmängeln wurden 30 Anzeigen erstattet – vor allem wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung und unzureichender Preisauszeichnung. Auch übermäßige Warenauslagen, die den Gehsteig blockierten, wurden beanstandet.

Strenge gesetzliche Vorgaben für Spielzeug

Spielwaren unterliegen dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG). Die Anforderungen sind hoch und europaweit harmonisiert. Jeder EU-Mitgliedstaat muss zumindest einen gemeinsamen Sicherheitsstandard einhalten und konsequent kontrollieren.

„Auch Billigspielzeug muss sicher sein“

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil betont: „Auch Billigspielzeug muss sicher sein, ist doch die Gesundheit von Kindern besonders zu schützen. Wir stellen mit unseren Kontrollen sicher, dass gefährliches Spielzeug aus dem Verkehr gezogen wird.“

Konsument*innenschutz durch intensive Kontrollen

Das Marktamt ist nicht nur für Wiener Märkte zuständig, sondern auch für Konsument*innenschutz und die Umsetzung des Lebensmittelrechts. Mit über 124.000 Kontrollen pro Jahr sorgt es dafür, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.

Kontakt für Fragen und Hinweise

Für nähere Informationen steht das Marktamts-Telefon unter der Wiener Nummer 4000 – 8090 zur Verfügung. Erreichbar ist der Dienst Montag bis Freitag von 7:30 bis 21 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr.