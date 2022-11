Martinigansl vs. Rampensau

Die beiden „Hauptdarsteller“ des Abends badeten im Scheinwerferlicht und bemühten sich so einzigartig, attraktiv und glanzvoll wie nur möglich zu erstrahlen.



Zum bereits dritten Mal ging gestern Abend die schon traditionelle Verleihung der „Eisernen Rampensau“ im Marchfelderhof über die Bühne! Die Neue Bühne Wien, unter der Leitung von Marcus STRAHL, kürte dieses Jahr den Schauspieler, Kabarettisten und Tausendsassa Reinhard NOWAK: „Er hat es mehr als verdient – kaum ein anderer Kollege ist ein leidenschaftlicherer Bühnenkünstler. Reinhard versteht es perfekt sich mit Witz, Charme und Humor in’s Rampenlicht zu setzen und reißt das Theater- und TV- Publikum mit, wie kaum ein anderer“ strahlt Strahl mit der diesjährigen Wahl.



Während der heiteren Laudatio von Marcus STRAHL an seinen Kollegen NOWAK, der auch den beiden bereits Rampensau-Geehrten Edith LEYRER und Stephan PARYLA-RAKY aufmerksam lauschte, stellte Küchenchef Christian LANGER seine Martinigansln in den Mittelpunkt. „Wenn Reinwald „Freddy Mercury“ KRANNER mit seinen Songs noch weiter einheizt, verbrennen uns die Gänse noch am Teller“, fürchtet Hausherr und Queen-Fan Peter GROßMANN.



Genüsslich geschlabbert und geschnattert am Gänsebraten haben unter anderem Leila STRAHL, The Entertainer Andy LEE LANG, Gabriela BENESCH und Erich FURRER, Society-Lady Kathi STUMPF und Alexander BEZA, die LUGNERS Christina und Richard, der diesmal als Beigleitung Carmen KREUZER mitbrachte, Star-Astrologin Rosalinde HALLER, Schauspielerin Christine SCHUBERTH, der Zauberweltmeister MAGIC CHRISTIAN, Direktorin Komödie am Kai Sissy BORAN, Schauspieler Tony BIEBER, Ulli FESSL, Gernot KRANNER u.v.m.



Nachdem die erste Portion mit zwei,- drei Achterl Jungwein von Winzer Wieland runtergespült wurde, orderten flugs Tony REI, Money Maker Alexander RÜDIGER und Mr. Eurovision Tony WEGAS ein Suplement-Ganslhaxerl. „Bis zur nächsten Ganslzeit dauert es uns einfach zu lange“, waren die drei einer Meinung. Lediglich Waltraut HAAS begnügte sich mit einer halben Portion. „Die zweite Hälfte nehm‘ ich mir für den morgigen Schmaus für Zuhaus mit – und kann dann nochmals den heutigen Abend Revue passieren lassen“.



Der herrliche Wiener Schmäh lief noch bis in die späten Nachtstunden wo sich besonders Austropop-Urgestein JAZZ GITTI, Schauspieler Martin LEUTGEB, „Die Diva“ Sopranistin Tamara TROJANI und Maestro Konstantin SCHENK vielleicht schon für die nächste Rampensau angemeldet haben …



„Rampensau Kandidatinnen und Kandidaten“ gibt es für die nächsten Jahre zuhauf“, ist Gastgeber Marcus Strahl entzückt.