Besonders erfreulich: Mit Schauspielstar Philipp Hochmair, Creatorin Anna Strigl und Schauspieler Laurence Rupp war auch Österreich prominent vertreten. Während internationale Celebrities wie Heidi Klum, Law Roach, Adriana Lima oder Halsey über den roten Teppich schritten, mischten sich die heimischen Gäste ganz selbstverständlich unter die internationale Prominenz.

Für Anna Strigl war es sogar der erste Besuch in Cannes. Die Tirolerin zeigte sich begeistert vom besonderen Flair der Veranstaltung: Die Stimmung sei entspannt gewesen, das Publikum spannend – und das Eis „unglaublich köstlich“.

Mode trifft auf Genuss

Die diesjährige Magnum-Party stand ganz unter dem Motto „Mode und Genuss“. Zuvor hatte die Marke erstmals die „House of Magnum“-Kollektion präsentiert – eine Couture-Schau mit Looks aus acht Ländern, inspiriert von den verschiedenen Magnum-Sorten.

Besonders auffällig: die Outfits der prominenten Gäste. Heidi Klum erschien in einer schokoladenbraunen Robe von Sophie Couture, die an die knackige Schokoladenhülle des bekannten Eises erinnern sollte. Begleitet wurde sie von ihrem Sohn Henry Samuel, der einen dunkelbraunen Anzug des Berliner Designers Danny Reinke trug.

Auch Model Stefanie Giesinger setzte auf ein auffälliges Designerstück: eine cremefarbene Seidenrobe ebenfalls von Danny Reinke.

DJ-Sounds und Magnum-Kreationen

Musikalisch sorgten unter anderem Angèle und Andy 4K mit einem DJ-Set für echtes Sommerfeeling an der Côte d’Azur. Live-Auftritte von Adèle Castillon sowie Sets von The Blessed Madonna und Busy P x Carlita machten die Nacht zur ausgelassenen Euro-Summer-Party.

Ein besonderes Highlight für die Gäste war außerdem die Magnum Dipping Bar. Dort konnten individuelle Eis-Kreationen zusammengestellt werden – passend zum Motto des Abends: Genuss als Erlebnis.