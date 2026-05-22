Bereits seit 1991 verwandeln sich die historischen Räumlichkeiten des ältesten Hotels Wiens regelmäßig in eine Bühne für Zauberkunst und feine Kulinarik. Auch heuer begeisterte das Zusammenspiel aus verblüffenden Illusionen, Wiener Charme und einem exquisiten Buffet die Gäste im Herzen der Leopoldstadt.

Charmant eröffnete Magic Christian den Abend mit humorvollen „Zaubertricks für Anfänger“, bei denen das Publikum begeistert mitmachte. Schon nach wenigen Minuten sorgten ungläubige Blicke und staunende Gesichter für beste Stimmung im Saal.

Prominente Gäste in der Leopoldstadt

Hotelier Dr. Alexander Schick begrüßte die Gäste im stilvollen Ambiente des Traditionshauses, bevor die Mitglieder des Magischen Klub Wien zwischen den Gängen mit raffinierter Tischmagie direkt bei den Gästen für Unterhaltung sorgten.

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft und Medien. Mit dabei waren unter anderem Schauspieler und Autor Michael Schottenberg mit Gattin Claire, Musicalstar Caroline Vasicek, Kabarettist Dieter Chmelar, Entertainer Andy Lee Lang, Sexualtherapeutin Gerti Senger, Ex-Verteidigungsminister Werner Fasslabend mit Gattin Martina, Sänger Gary Lux, ORF-Fernsehkoch Robert Letz sowie die ehemalige US-Botschafterin Helene von Damm.

Wiener Institution mit Zauberfaktor

Am Ende des Abends waren sich die Gäste einig: Die traditionsreichen „ZauberDelikatEssen“ sind längst zu einer echten Wiener Institution geworden.

Kabarettist Dieter Chmelar brachte es dabei augenzwinkernd auf den Punkt: