2026 steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums von „Rock Me Amadeus“ – jenem Welthit, mit dem Falco Musikgeschichte schrieb. In Gars am Kamp wurde nun einmal mehr deutlich: Die Faszination rund um den Wiener Musiker ist ungebrochen.

Zwischen Kunst, Natur und Erinnerung

Die Falco Villa in der Hornerstraße ist seit 2024 im Rahmen geführter Touren öffentlich zugänglich und zeigt die private Seite des Künstlers. Hier fand Falco einst Ruhe vom hektischen Leben in Wien und verbrachte viele Sommermonate gemeinsam mit seiner Mutter.

Mit dem neugestalteten Skulpturenpark entstand nun ein weiterer Ort des Erinnerns. Auf rund 4.000 Quadratmetern verschmelzen Natur und Kunst zu einer Hommage an das Leben und Werk des Musikers. Bestehende Bäume und Gartenstrukturen blieben bewusst erhalten.

Besucher erwartet eine künstlerische Reise durch Falcos Leben: Eine überdimensionale Schallplatte symbolisiert den kreativen Ursprung seines Schaffens, während Szenen aus bekannten Werken wie „Jeanny“ oder die Gedenkstätte am „Fluss des Lebens“ zum Nachdenken einladen.

„Mit der Eröffnung unseres Skulpturenparks und dem Falco-Wein schaffen wir neue Zugänge zu Hansis Leben und Werk. Es geht darum, Erinnerung erlebbar zu machen.“

…erklärte Ronnie Seunig, Vorsitzender der Falco Privatstiftung.

Falcos größte Hits als Wein interpretiert

Parallel zur Eröffnung wurde auch eine besondere Wein-Kollektion vorgestellt. Gemeinsam mit dem traditionsreichen Weingut Bannert entstand die exklusive Falco-Wein-Edition, die den Stil und die Persönlichkeit des Musikers widerspiegeln soll.

Zur Auswahl stehen „Falco White“, „Falco Red“, „Falco Rosé“ und „Falco Frizzante“. Die Weine präsentieren sich modern, frisch und mit einer Portion Extravaganz – ganz im Sinne des Popstars.

„Falcos Energie und kreativer Ausdruck spiegeln sich nicht nur im Design der Etiketten wider, sondern auch im Charakter der Weine selbst.“

…betonte Winzer Manfred Bannert.

Für die Gestaltung der Flaschen zeichnet die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin Dominika Köck alias „Domik“ verantwortlich. Entstanden sind keine klassischen Porträts, sondern künstlerische Interpretationen einer schillernden Persönlichkeit zwischen Licht und Schatten.

Unterstützung für junge Künstler

Mit dem Projekt verfolgt die Falco Privatstiftung aber auch einen nachhaltigen Gedanken: Ein Teil des Erlöses soll jungen Künstlerinnen und Künstlern zugutekommen.

Für Ronnie Seunig war rasch klar, dass dafür ein starker Partner notwendig ist: