Mehr Chancengleichheit: Anmeldungsstart für Lernhilfe

Die Anmeldung für die Wiener Lernhilfe 2025, ein wegweisendes Bildungsangebot für Schüler der Volksschule und Sekundarstufe 1, hat begonnen. Mit rund 1.300 kostenlosen Kursen in Deutsch, Mathematik, Englisch und dem speziellen Programm „Deutsch Start“ unterstützt die Initiative bis zu 13.000 Kinder und Jugendliche.

Sprache ist Schlüssel zur Integration

„Ohne Sprache, keine Integration“, betont Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Mit dem Angebot „Deutsch Start“ eröffnet die Wiener Lernhilfe Kindern, die neu Deutsch lernen, Zukunftsperspektiven. Gleichzeitig profitieren Schülerinnen von 6 bis 14 Jahren von einer kostenlosen Unterstützung in zentralen Fächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch. „Chancengerechtigkeit ist der Grundstein für eine Gesellschaft, in der jeder die Möglichkeit hat, den eigenen Weg zu gehen“, so Wiederkehr. Seit 2015 wird die Initiative von der Stadt Wien gefördert und in Zusammenarbeit mit den Wiener Volkshochschulen umgesetzt.

Vielfältige Formate für individuelle Bedürfnisse

Die Wiener Lernhilfe bietet maßgeschneiderte Formate für unterschiedliche Altersgruppen:

Sekundarstufe 1 : Rund 1.100 Kurse für über 11.000 Schüler decken Deutsch, Mathematik, Englisch und Deutsch Start ab. Die Kurse finden wöchentlich an über 120 Schulen statt und fördern durch regelmäßige Teilnahme die Entwicklung von Lerntechniken und das Festigen des Gelernten.

: Rund 1.100 Kurse für über 11.000 Schüler decken Deutsch, Mathematik, Englisch und Deutsch Start ab. Die Kurse finden wöchentlich an über 120 Schulen statt und fördern durch regelmäßige Teilnahme die Entwicklung von Lerntechniken und das Festigen des Gelernten. Volksschüler : Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren gibt es rund 180 Kurse. Hier werden Inhalte spielerisch erarbeitet, um Freude am Lernen zu fördern. 30 Kurse widmen sich speziell dem Fach „Deutsch Start“.

: Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren gibt es rund 180 Kurse. Hier werden Inhalte spielerisch erarbeitet, um Freude am Lernen zu fördern. 30 Kurse widmen sich speziell dem Fach „Deutsch Start“. Online-Kurse: Für Schüler, die flexibel von zu Hause aus lernen möchten, stehen 100 Online-Kurse zur Verfügung, die zusätzlich digitale Kompetenzen stärken.

Alle Kurse finden in Kleingruppen statt, um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten. In Präsenzkursen lernen maximal 10 Kinder, in Online-Kursen höchstens 7.

Ein gemeinsames Ziel: Bildung für alle

„Private Nachhilfe ist für viele Familien unerschwinglich. Deshalb sind Angebote wie die Wiener Lernhilfe so essenziell“, erklärt VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. Durch die Förderung der Stadt Wien können alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Lage ihrer Eltern, von den Kursen profitieren. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.vhs.at/lernhilfe möglich. Wer sich als Lernbetreuer engagieren möchte, findet weitere Informationen unter www.vhs.at/de/jobs-lernbetreuerinnen