Meidling: Haus Hetzendorf sucht noch nach „Engeln“

Es ist jetzt ganz leicht ein „Engel“ zu werden. Zumindest im Haus Hetzendorf in der Hermann-Broch-Gasse 3 in Meidling, denn hier sucht man noch nach ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich gerne in den Dienst der guten Sache stellen.

Rund 340 Senioren verbringen ihre goldenen Jahre im Pensionistenwohnhaus Hetzendorf. Dabei leisten ihnen von Zeit zu Zeit Menschen mit einem Herzen aus Gold Gesellschaft. Wie Traude Gindl, die seit 20 Jahren als Ehrenamtliche im Haus Hetzendorf tätig ist. Eine Aufgabe, die die ehemalige Krankenschwester erfüllt. „Es bedeutet mir alles, dass ich helfen kann meine Leute, wie die 98jährige Hermine Lellis glücklich zu machen.“

Einfach vorbeikommen

Traude Gindl ist ein Vorbild, das nachahmenswert ist. Ehrenamtliche Helfer sind hier stets willkommen. „Es gibt keine Vorgaben. Jeder kann seine persönlichen Fähigkeiten einbringen. Sei es um mit einer Gruppe zu musizieren, mit einem unserer Bewohner spazieren zu gehen, oder ihnen einfach nur Zeit schenken und plaudern“, so Direktorin Anna Freisseis. Wieviel Zeit man dafür erübrigen möchte, entscheidet jeder selbst. Wer sich dieser erfüllenden Aufgabe stellen will schaut einfach in der Hermann-Broch-Gasse 3 vorbei, ruft 01 31399-1160 oder schreibt an haus.hetzendorf@kwp. Übrigens: Am 15.2. gibt es von 13.30 bis 15 Uhr einen Infonachmittag für all jene, die an einem Einzug im Haus interessiert sind.