Mit den Wiener Linien in das neue Jahr

Auch an zum Jahreswechsel bringen die Wiener Linien ihre Fahrgäste sicher an das Ziel. Egal ob Silvesterpfad, Gala oder Party: Nacht-U-Bahnen, Bims und Busse kutschieren Nachtschwärmer nach Hause.

Silvesterpfad

Nach coronabedingter Pause kann der beliebte Wiener Silvesterpfad heuer endlich wieder stattfinden – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete. Es werden abertausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Heuer führt die Partymeile von der Freyung über den Platz Am Hof, Graben, Stephansplatz und die Kärntner Straße bis zum Neuen Markt. Das Bühnenprogramm beginnt um 14 Uhr und dauert bis 2 Uhr Früh an. Für die Anreise zum Silvesterpfad empfehlen die Wiener Linien die U-Bahnen:

U2: Schottentor

U1, U3: Stephansplatz (bis ca. 22:00)

U3: Herrengasse

U1, U4: Karlsplatz

Ab 22:00 Uhr wird die Station Stephansplatz von U1 und U3 nur durchgefahren. Das geschieht aus Sicherheitsgründen, da abertausende Menschen das neue Jahr gemeinsam (und mit der Pummerin) vorm Steffl einläuten. Bei zu großem Publikumsandrang kann es, auf polizeiliche Anordnung hin, bereits früher zu Einschränkungen und Sperren kommen.

Dichteres Intervall

Die Nacht-U-Bahnen sind in der Silvesternacht zuerst in einem dichteren Intervall (ca. alle 5 bis 7 Minuten) unterwegs, zu späterer Stunde dann, wie an Wochenenden üblich, alle 15 Minuten. Ergänzend dazu bringen zusätzlich die Straßenbahnlinien U2Z, D, 1, 2, 6, 11, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 60, 62 und 71 sowie die Autobuslinien 7A, 26A, 29A, 35A, 62A, 66A, 68A, 68B und 73A die Menschen ins neue Jahr. Sie fahren in der Nacht alle 30 Minuten. Auch die Nacht- und Rufbus-Linien N17, N24, N61, N90 und N91 sind bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Sämtliche Fahrpläne stehen auf www.wienerlinien.at/fahrplan zur Verfügung.

Umleitungen

Bereits zum 46. Mal findet der Silvesterlauf in Wien statt. Läuferinnen und Läufer verabschieden mit einem 5 Kilometer langen Lauf das alte Jahr. Die Route führt wie jedes Jahr über den Ring. Wodurch es zwischen 09:00 und 13:00 Uhr zu Störungen im Öffi-Verkehr kommt.

Umleitungen und Kurzführungen aufgrund des Silvesterlaufes