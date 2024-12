Mit der DDSG Blue Danube zum Winter-Zauber nach Bratislava

Die Vorfreude auf Weihnachten ist überall spürbar – und was könnte es Schöneres geben, als diese festliche Zeit bei einer winterlichen Schifffahrt auf der Donau zu genießen? Jeden Samstag bietet die DDSG Blue Danube Weihnachtsromantik pur und entführt ihre Gäste auf eine unvergessliche Reise nach Bratislava.

Die Reise beginnt bereits in Wien, wo die Gäste an Bord der MS Kaiserin Elisabeth herzlich empfangen werden. Ab 9:00 Uhr setzt das Schiff Kurs auf Bratislava. In etwa drei Stunden gleitet die stilvoll dekorierte DDSG Blue Danube entlang der winterlichen Donauauen, vorbei an der Freudenauer Schleuse und Hainburg, bis in die slowakische Hauptstadt. Die malerische Aussicht auf die Donau und die winterliche Landschaft machen die Fahrt schon zu einem besonderen Erlebnis.

Bratislava im Advent: Tradition trifft Charme

In Bratislava angekommen, erwartet die Gäste ein vierstündiger Aufenthalt in der romantisch geschmückten Altstadt. Hier können sie die Geschichte der Stadt entdecken, die unter anderem mit der imposanten Burg, dem Alten Rathaus und dem Michaeler Tor geschmückt ist. Ein absolutes Highlight ist der Weihnachtsmarkt am Hauptplatz. Hier locken Kunsthandwerk, festliche Dekorationen und kulinarische Köstlichkeiten wie Gänsebraten, Kartoffelpuffer und süßer Strudel.

Ein Gesamterlebnis für die Sinne

Neben der malerischen Schifffahrt und der Entdeckung der Altstadt bietet die DDSG Blue Danube den Gästen erstklassige kulinarische Genüsse. Frühstück, Mittagssnack, Strudel und ein Abendbuffet sorgen dafür, dass der Tag zu einem rundum gelungenen Erlebnis wird.

„Die Reise nach Bratislava ist für uns die perfekte Gelegenheit, unseren Gästen ein Gesamterlebnis zu bieten: eine entspannte Schifffahrt auf der winterlichen Donau, begleitet von kulinarischen Schmankerln und die Magie eines traditionellen Weihnachtsmarkts – all das nur einen Katzensprung von Wien entfernt“, ergänzt Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Daten und Preise

Die Tagesfahrt startet an der Donaumarina in Wien und führt die Gäste ab 8:00 Uhr an Bord. Nach der dreistündigen Fahrt erreichen sie Bratislava, wo sie vier Stunden Zeit haben, die Stadt zu erkunden. Um 16:00 Uhr legt das Schiff wieder ab und erreicht Wien um 22:00 Uhr.

Der Preis für die gesamte Adventreise, die Hin- und Rückfahrt sowie Verpflegung umfasst, liegt bei 89 Euro pro Person. Eine einfache Fahrt kostet 65 Euro, Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zahlen den halben Preis, und Kinder unter fünf Jahren fahren kostenlos. Für Menschen mit Behinderung und ihre Begleitpersonen gibt es ebenfalls ermäßigte Tarife.

Buchung und Reservierung

Für die Reise ist eine Reservierung erforderlich, und Gäste benötigen ein gültiges Reisedokument. Weitere Informationen und Buchungen sind auf der Website der DDSG Blue Danube unter https://ddsg-blue-danube.at verfügbar.