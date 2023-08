MQ VIENNA FASHION WEEK: Mode-Highlight des Jahres

Vom 11. bis 16. September wird das MuseumsQuartier (MQ) erneut zur internationalen Bühne für Mode, Trends und Lifestyle. Auch in diesem Jahr bietet das Mode-Event wieder zahlreiche Höhepunkte.

Highlights

MISSION AUSTRIA presents LYVEM und VERDANDY

Am Dienstag, den 12. September startet um 20 Uhr die MISSION AUSTRIA presents LYVEM und VERDANDY Fashion Show.

Die beiden exklusiven Labels LYVEM und VERDANDY, die bereits für ihre innovativen Designs und hochwertigen Kollektionen, aber vor allem auch für ihre Nachhaltigkeit und faire Produktion bekannt sind, haben die Ehre, unter anderem von den frisch gekürten Missen und Mister Austria präsentiert zu werden.

Mission Austria Mastermind und Inhaberin Kerstin Rigger kann es kaum erwarten: „Einige der Missen und Mister möchten ja als Model arbeiten, hier können sie nun live erleben, was das bedeutet und wie es ist, sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. Aber eines möchten wir natürlich nicht vergessen, es soll jede Menge Spaß machen! Diese Show ist ein Teil ihres Gewinnes für die hart erkämpften Titel der sicherlich nachhaltige Erinnerungen schafft.“

CALLISTI & THAI DESIGN NIGHT

Am Donnerstag, den 14. September startet die Show von CALLISTI um 19 Uhr.

Auch dieses Jahr zählt ihre Show wieder zu den absoluten Highlights der diesjährigen MQ VIENNA FASHION WEEK. Martina Mueller-Callisti präsentiert „ELEMENTS OF SUPRISE“ und wagt sich auch dieses Mal wieder an Farben und Muster. Ihr Favorit: Erdfarb-Töne die so richtig Lust auf Herbst machen! Und natürlich wie immer mit dabei die absoluten CALLISTIMust-Haves, ihre wunderbaren Taillen-Gürtel, die aus jedem Outfit einen absoluten Hingucker machen!

Um 21 Uhr des selben Abends findet die THAI DESIGN NIGHT statt.

Bereits zum 14. Mal zeigen die großartigen Designer des Königreichs Thailand, dieses Jahr unter dem Motto: „Take Off“ ihre Kollektionen auf der MQ VIENNA FASHIONWEEK.23

Österreich und Thailand arbeiten seit 150 Jahren wie ein eingespieltes Team zusammen – egal, ob in den Bereichen Handel und Investitionen, Bildung, Musik, Kunst oder, wie seit 2010, auch im Bereich Mode. Daher werden auch jedes Jahr prominente Modedesigner aus Thailand vom Department of International Trade Promotion (DITP) des Ministry of Commerce of Thailand ausgewählt und eingeladen, ihre Kreationen bei der MQ VIENNA FASHION WEEK zu präsentieren.

ART POINT/Lena Kvadrat

Am Samstag, den 16. September, stellt Lena Kvadrat mit ART POINT um 19 Uhr einen sehr gesellschaftspolitischen Anspruch.

Bereits seit 22 Jahren verbindet das österreichische Mode-Label art point zeitloses Design und hochwertige Kleidung zu einem ausdrucksstarken Statement der Individualität. Ihre Shows haben Performance Charakter und reflektieren die Bedeutung von Mode, Geopolitik und Gesellschaft! Auch die neue Kollektion „Subjectivism“ ist ein inhaltlicher Hybrid aus gesellschaftlichem Statement und modischem Ausdruck.