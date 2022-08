Fest der Musical-ischen Superlative

Standing-Ovations und tosender Applaus bei Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show

Bombastisch, berührend, ver- und bezaubernd. Ein Abend ganz im Zeichen der Liebe und der großen Melodien, den das Publikum mit Standing Ovations und nicht enden wollendem Applaus feierte.

Unter dem Motto „Mit der Kraft der Liebe“ feierten Ana Milva Gomes, Mark Seibert, Maya Hakvoort, Drew Sarich, Missy May, Roberta Valentini und Tertia Botha sowie den beiden Jung-DarstellerInnen Marie und Jason im Steinbruch St. Margarethen das schönste und wichtigste aller Gefühle. In The Grand Show begleiteten die Superstars der Musicalszene die ZuseherInnen in eine Revue der anderen Dimension. Eingerahmt von einer poetischen Geschichte, erzählt von einem der bekanntesten österreichischen Sprecher, Ben Krischke, genossen die ZuseherInnen die perfekte Kombination von Musical-Klassikern und Filmhits, begleitet von einer Liveband unter der Leitung von Herbert Pichler. Für die glamourösen Outfits zeichnete Stardesigner Niko Niko verantwortlich. Der Chor Burgenland sorgte für Gänsehautmomente, das spektakuläre internationale Ensemble der TänzerInnen wirbelte über die Bühne und der Auftritt der VertreterInnen der Special Olympics Österreich traf alle direkt ins Herz. Ganz nach dem Motto „Mit der Kraft der Liebe“.