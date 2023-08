Nagelprobe für Rapid im Europacup gegen Debrecen

Heute wird Hütteldorf beben, wenn Debrecen in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference-League-Gruppenphase zu Gast ist. Nach den bisherigen Saison-Auftritten herrscht abwartende Zuversicht. Schnell kann daraus Euphorie werden!

Fast 30.000 Zuschauer werden ab Nachmittag Richtung Hütteldorf pilgern, um sich auf das erste Highlight der noch jungen Fußball-Saison einzustimmen. Im Allianz-Stadion ist ab 21 Uhr Debrecen zu Gast. Die erste Nagelprobe, ob die Mannschaft von Trainer Zoki Barisic sich wirklich weiterentwickelt hat. Ob es möglich ist, zum Angriff auf die oberen Plätze in der Bundesliga zu blasen. Für ein klares Ja müsste das Match gegen den ungarischen Vertreter souverän ausgehen. Denn auch wenn der Cheftrainer die Chancen mit 50:50 einschätzt, sollte Rapid zuhause vor heimischem Publikum zu favorisieren sein.

Keine g’mahte Wiesn

Die ersten zwei Liga-Runden – 1:1 gegen den LASK nach klarer Überlegenheit und 4:0 gegen Altach – lassen jedenfalls hoffen. An der Gesundheitsfront ist alles im grünen Bereich: Kein Stammspieler ist verletzt, nur der neue Sechser Grgic hat noch Aufholbedarf. Wichtig ist, dass die Offensivkünstler der Grün-Weißen Guido Burgstaller und Nicolas Kühn beim ersten Heimspiel in blendender Spiellaune waren. Darauf hoffen die Fans auch am Abend – und denken noch nicht daran, dass bei einem Aufstieg ein Kaliber wie Fiorentina warten könnte.

Noch ein Hinweis: Das Spiel der Rapidler gegen Debrecen wird heute in ORF1 live übertragen. Davor flimmert das Europacup-Spiel der Austria auswärts bei Legia Warschau über den Bildschirm.