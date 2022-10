Eingekocht, eingemacht, eingelegt – der erste Markt für Selbstgemachtes

Wie die Oma so schön sagt: „Selbstg’macht schmeckt’s am besten“ So sieht das auch das Team des Gasthaus Napoleon. Gemüse einlegen Marmelade einkochen, Sirup herstellen und Gläser einrexen – das Napoleon bringt die „eingerosteten“ Fertigkeiten am 9. Oktober zurück in den Alltag und begrüßt Sie von 11:30 bis 16:00 Uhr beim ersten Markt für Selbstgemachtes!

Weine, Liköre, Käse-Delikatessen und vieles mehr. Finden Sie Ihre liebsten Köstlichkeiten bei zahlreichen Standlern im Napoleon Gastgarten.

Eingekocht, eingemacht, eingelegt

Napoleon Markt für Selbstgemachtes

Datum: 09.10.2022

Uhrzeit: 11:30-16:00 Uhr

Ort: Im Napoleon Gastgarten, Kagranerplatz 33, 1220 Wien

EINTRITT FREI! KEINE RESERVIERUNG NOTWENDIG.