Das Extra-Glas Leitungswasser wird häufig verrechnet

In 23 von 30 geprüften Restaurants und Kaffeehäusern wird Leitungswasser extra verrechnet, auch wenn man Speisen und Getränke bestellt hat.

Das ergibt eine aktuelle Stichproben-Untersuchung der Arbeiterkammer Wien, die während der heißen Tage von 19.Juni bis 8.Juli durchgeführt wurde.

Nur in drei von 30 geprüften Lokalen gratis

Nur drei von 30 geprüften Lokalen servieren Leitungswasser gratis, 23 drehen an Preisschrauben, auch wenn Speisen oder andere Getränke bestellt werden. Ein halber Liter Wasser kostet bis zu 3,60 Euro. Das zeigt ein AK Stichproben-Preismonitor in 30 Wiener Restaurants und Kaffeehäusern.

AK: Leitungswasser soll gratis bleiben, wenn Speisen und Getränke bestellt wurden

„Leitungswasser soll gratis bleiben, wenn im Lokal gegessen wird oder andere Getränke bestellt werden. Bei Kosten von nur 2,27 Euro für 1.000 Liter Wasser aus der Leitung sollte zumindest ein angemessener Preis verlangt werden.“

…fordert Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Abteilung Konsument:innenpolitik.

Bis zu 3,60 Euro für einen halben Liter

Wenn der Preis in der Speisekarte ausgezeichnet ist, darf Leitungswasser in Österreich verrechnet werden. Die AK wollte wissen, ob Leitungswasser in Lokalen in Rechnung gestellt wird und was dafür verlangt wird.

23 von 30 geprüften Gasstätten kassieren fürs Leitungswasser, auch wenn im Lokal gegessen wird oder andere Getränke bestellt werden. Sie verlangen für einen halben Liter Leitungswasser zwischen 0,80 und 3,60 Euro, für einen viertel Liter zwischen 0,40 und 1,80 Euro.

In drei von 30 Lokalen ist Leitungswasser gratis, auch für aufgespritzte Limos.

Aufpreis fürs Aufspritzen

In vier von 30 Gaststätten ist zwar ein Glas Wasser gratis, wenn man andere Getränke konsumiert. Jedoch für aufgespritzte Limonaden mit Leitungswasser auf 0,5 Liter (Apfel oder Orange) wird hier abkassiert. In drei Lokalen ist es umgekehrt – hier wird ein Glas Leitungswasser in Rechnung gestellt, aber das Aufspritzen einer Limo mit Wasser ist gratis.

Der Aufpreis für mit Leitungswasser auf 0,5 Liter aufgespritzte Limonaden – etwa Apfel oder Orange – beträgt je nach Lokal zwischen 0,30 und zwei Euro. Das verlangen 24 von 30 Lokalen.

Deutlich teurer als vor zwölf Jahren

Im Vergleich zur AK Erhebung im Jahr 2014 haben sich die Durchschnittspreise für 0,5 Liter Leitungswasser in Wiener Lokalen um 47,5 Prozent verteuert (2014: 1,39 Euro; 2026: 2,05 Euro). Die Inflation stieg im Vergleichszeitraum um 44 Prozent.