100 Restaurants bieten eine Woche günstigen Genuss

Von 31. August bis 6. September laden 100 Restaurants aus acht Bundesländern – darunter 44 Haubenlokale – zu besonderen Menüs und seit fünf Jahren unveränderten Einstiegspreisen.

Die Reservierungen sind geöffnet: Ab sofort können sich Gäste ihre Tische für die 33. Restaurantwoche sichern. Von 31. August bis 6. September servieren 100 ausgewählte Restaurants in ganz Österreich eigens zusammengestellte Menüs zu attraktiven Fixpreisen. Rund 15.000 Gäste werden während der Aktionswoche erwartet.

Der Reservierungsstart fällt in eine für die Gastronomie besonders wichtige Phase. Hinter vielen Betrieben liegen herausfordernde Sommerwochen. „Die vergangenen Hitzewochen haben viele Gastronomiebetriebe stark gefordert. Das Mittagsgeschäft blieb teilweise aus, die Gäste kamen später, blieben kürzer und konsumierten bewusster. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wieder nach vorne zu schauen. Die Restaurantwoche bringt die Menschen zurück an einen gemeinsamen Tisch und setzt einen wichtigen positiven Impuls für die gesamte Branche“, erklärt Franz Bernthaler, Geschäftsführer der Culinarius Gruppe und Initiator der Restaurantwoche.

Offizieller Auftakt im MÖRWALD Chefs Club

Präsentiert wurde die 33. Restaurantwoche bei einem exklusiven Chef’s Table im MÖRWALD Chefs Club im Wiener Palais Ferstel, gemeinsam mit Franz Bernthaler, Gastgeber und Spitzenkoch Toni Mörwald sowie Gastronomin Nadine Djordjevic vom Restaurant Split.

„Essenszeit ist Lebenszeit“, brachte Toni Mörwald die Philosophie der Restaurantwoche beim Chef’s Table auf den Punkt. Ein Restaurantbesuch sei weit mehr als nur ein Essen: Er schaffe gemeinsame Zeit, persönliche Begegnungen und Erinnerungen.

44 Haubenlokale bei der Restaurantwoche

Mit dabei sind zwei Restaurants mit vier Hauben, zehn Drei-Hauben-Restaurants, 15 Betriebe mit zwei Hauben und 17 Restaurants mit einer Haube. Ergänzt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld durch weitere renommierte Restaurants, innovative Newcomer, beliebte Lieblingslokale und spannende kulinarische Neuentdeckungen.

Das klare Ziel der Restaurantwoche ist es, die Hemmschwelle für den Besuch hochwertiger Restaurants zu senken und ausgezeichnete Gastronomie für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

„Viele Menschen sind neugierig auf ausgezeichnete Gastronomie, zögern aber vor dem ersten Besuch. Die Restaurantwoche nimmt diese Hemmschwelle und lädt dazu ein, neue Lokale in einem unkomplizierten Rahmen kennenzulernen. Gerade nach einem für viele Betriebe herausfordernden Sommer kommt dieser Impuls zum richtigen Zeitpunkt“, betont Nadine Djordjevic vom Restaurant Split.

Seit fünf Jahren unveränderte Einstiegspreise

Trotz deutlich gestiegener Lebensmittel-, Energie- und Personalkosten wurden die Einstiegspreise der Restaurantwoche seit fünf Jahren nicht erhöht. Damit setzt die Initiative ein bewusstes Zeichen für leistbaren Genuss und tritt zugleich dem pauschalen Vorurteil entgegen, hochwertige Gastronomie sei grundsätzlich nicht mehr leistbar.

Ein 2-Gänge-Mittagsmenü ist ab 19,50 Euro erhältlich, ein 3-Gänge-Abendmenü ab 39,50 Euro. Bei Haubenrestaurants wird pro zusätzlicher Haube ein klar ausgewiesener Aufpreis von fünf Euro mittags und zehn Euro abends verrechnet. Getränke, Gedeck und individuelle Sonderwünsche werden separat berechnet.

Alle Infos und die Möglichkeit zu reservieren gibt es auf www.dierestaurantwoche.at