Gratis-Eis und kühle Zuflucht bei AÏDA

Der Wiener Traditionsbetrieb AÏDA lädt am heutigen Hitzetag zur Abkühlung ein. Zum Kaffee gibt es eine Kugel Eis gratis, ältere Menschen finden in den klimatisierten Filialen Zuflucht.

Eine Kugel Eis zum Kaffee

Wien schwitzt: Für die Bundeshauptstadt gilt die höchste Hitzewarnstufe. Die Wiener Café-Konditorei AÏDA reagiert auf die extremen Temperaturen und erweitert ihre Aktion „Gratis Eiskugel zum Kaffee“. Den gesamten heutigen Tag erhalten Gäste zu jeder Kaffeebestellung eine Kugel AÏDA-Eis kostenlos. Dafür müssen sie bei der Bestellung lediglich den Satz „Ich liebe AÏDA“ sagen. Die gewünschte Sorte kann aus dem vorhandenen Eissortiment frei gewählt werden.

Abkühlung für ältere Menschen

Besonders an ältere Wienerinnen und Wiener richtet der Familienbetrieb einen eindringlichen Appell. Da extreme Hitze für sie eine ernsthafte gesundheitliche Belastung darstellen kann, stehen die klimatisierten AÏDA-Filialen heute auch als Orte zum Abkühlen, Durchatmen und Erholen offen.

„Wenn sich Ihre Wohnung stark aufgeheizt hat oder Sie unterwegs eine Pause brauchen, kommen Sie in eine unserer klimatisierten Filialen.“

…lädt Dominik Prousek, Vertreter der vierten Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie, ein. Die Kaffeehäuser seien seit jeher Orte der Begegnung – an außergewöhnlich heißen Tagen sollten sie auch Schutz und Erholung bieten.

„Gerade bei extremen Ereignissen müssen wir in Wien aufeinander schauen.“

…betont Prousek.