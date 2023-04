Neues Grün für das Neue Landgut in Favoriten

Ganze 36 neue Bäume, darunter 5 XL-Bäume mit einem Alter von 25 Jahren, werden jetzt am rund der 3.000 m2 großen Elisabeth-Sundt-Platz gepflanzt. Darunter auch der größte Baum, der jemals in Favoriten gesetzt wurde. Bezirksvorsteher Marcus Franz zeigte sich beim Spatensicht zufrieden: „Damit zeigt das Neue Landgut wie eine nachhaltige Quartiersentwicklung mit Boden-Entsiegelung zusammengeht.“ Der Platz, der auch über ein Wasserspiel verfügt, soll zum begrünten und gekühlten Treffpunkt im Gebiet werden.

Am Neuen Landgut sind darüber hinaus zusätzliche Grünflächen und Baumsetzungen in Planung oder bereits umgesetzt. So werden weitere neue 30 Bäume im Zuge der Radwegerrichtung in der angrenzenden Laxenburgerstraße und Landgutgasse gesetzt. Und im Herzen des Quartiers entsteht mit dem Walter-Kuhn-Park eine 9.000 m2 große Grünfläche samt 2.500 m2 großer Blumenwiese und einem Klimawald mit 166 Bäumen. Auch zahlreiche Hängematten sowie 260 m2 Gräser- und Staudenbeete wird es geben.