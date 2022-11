Hauterkrankung Neurodermitis: Bewährte Basispflege mit Original Totes Meer Salz 

In Österreich leben aktuell rund 180.000 Menschen mit dieser Diagnose, Tendenz steigend. Betroffene Patientinnen und Patienten leiden unter chronisch trockener, eingerissener und entzündeter Haut und intensivem Juckreiz, sowie Schmerzen. Juckreiz-bedingt kann es zu Schlafstörungen kommen, die zusätzlich die Lebensqualität beeinträchtigen. Begleitend zu einer Behandlung der Hautkrankheit Neurodermitis haben sich als Basispflege Produkte mit Salz aus dem Toten Meer besonders gut bewährt. Die SALTHOUSE® TOTES MEER THERAPIE NEURODERMITIS SALBE wurde eigens zur begleitenden Pflege für diese Hautkrankheit entwickelt.

Leidet man unter trockener oder sehr trockener Haut, wie auch Neurodermitis-Patientinnen und -Patienten, kann ein Salzbad (Solebad) mit Totem Meer Salz der Haut guttun. Die magnesiumreiche Sole bildet einen Schutzfilm auf der Haut und unterstützt sie dabei, sich zu regenerieren. In diversen Studien konnten die antibakteriellen und desinfizierenden Eigenschaften von Totes Meer Salz nachgewiesen werden. Totes Meer Salz wirkt antibakteriell und somit desinfizierend. Es hemmt Entzündungen und das hilft dadurch allen, die kleine Wunden auf der Haut haben oder an einer chronischen Hauterkrankung leiden, die mit wunder Haut einhergeht. Dazu gehören neben Neurodermitis auch Pso- riasis (Schuppenflechte).

Hautgesundes Salz

Ein Bad im extrem salzhaltigen Toten Meer hat eine besonders wohltuende und heilsame Wirkung. Es liegt an den hohen Anteilen verschiedener Mineralien, insbesondere Magnesium, Kalzium, Kalium und Brom, die nachweislich entzündungslindernd wirken und natürliche Regenerationsprozesse anregen. Deswegen gilt Salz aus dem Toten Meer bis heute als das gesündeste Salz für die Haut. Dabei handelt es sich nicht um herkömmliches Kochsalz, sondern hat eine ganz eigene und einzigartige Mineralienzusammensetzung. Zusätzlich ist der Salzgehalt des Toten Meeres deutlich höher als bei herkömmlichem Salz und beträgt etwa 30 Prozent. Zum Vergleich: Das Mittelmeer hat einen Salzgehalt von rund 3,8 Prozent.

Salthouse Totes Meer Therapie mit eigener Neurodermitis Salbe

Neben Original Totes Meer Salz wird in der physikalisch wirksamen Formulierung der SALTHOUSE® TOTES MEER THERAPIE NEURODERMITIS SALBE extra Magnesiumchlorid aus dem Toten Meer ein- gesetzt. Der besondere Gehalt an Magnesium-Ionen bindet Feuchtigkeit in der Haut und hilft bei Hautrötungen, Hauttrockenheit und dem dadurch verursachten Juckreiz. Für ein Plus an begleitender Pflege wurden Feuchtigkeitsspender wie Urea und Glycerin eingesetzt. Die SALTHOUSE® TOTES MEER THERAPIE NEURODERMITIS SALBE verhilft zur Wiederherstellung der gesunden Hautbarriere-Funktion und schützt vor Feuchtigkeitsverlust.