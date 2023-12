Noch 194 Tage bis zum EURO-Auftakt Österreichs

Die Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft meinte es nicht gut mit Rot-Weiß-Rot: Mit Vize-Weltmeister Frankreich und den Edelkickern aus Holland warten zwei Brocken auf das Team von Alaba & Co. Trotzdem: Es herrscht Optimismus.

Es sind genau 194 Tage bis zu Österreichs erstem Gruppenspiel in Deutschland: Am Montag, 17. Juni, um 21 Uhr ist in Düsseldorf Anpfiff. Zu dem Zeitpunkt muss das Nationalteam um Alaba, Sabitzer, Laimer, Schlager, Arnautovic & Co voll auf der Höhe sein. Denn mit Frankreich steht der „absolute Turnierfavorit“ gegenüber, wie Teamchef Ralf Rangnick in den ersten ORF-Interviews betonte: „Wir brauchen nicht drumrum reden – Frankreich ist der schwerste Gegner, den wir kriegen konnten.“ Trotzdem: Nach der tollen Qualifikation mit Siegen über Schweden und dem Unentschieden gegen Belgien müsse sich Österreich vor keinem verstecken. Man könne auch große Nationen schlagen.

Entscheidung gegen Holland?

Nach dem Auftakt am 17. Juni folgt das Gruppenspiel gegen einen Play-off-Gegner (möglicherweise Polen oder Wales) am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr in Berlin. Hier kann man jetzt schon sagen: Egal, wie der Gegner heißt, Österreich muss das Spiel gewinnen. Ehe am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr in Berlin das dritte Gruppenspiel gegen Holland wartet. Das wird mit Sicherheit ein Knaller! Und es wird entscheiden, ob das rot-weiß-rote Nationalteam nach 2021 zum zweiten Mal in ein EM-Achtelfinale aufsteigen kann. Immerhin schaffen die vier besten Gruppendritten der sechs Gruppen den Aufstieg.

Nach der Papierform Außenseiter

Nach der reinen Papierform ist Österreich Außenseiter: Frankreich ist in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 2, die Niederlande auf Platz 6. Österreich ist aktuell auf Platz 24, die möglichen Play-off-Gegner Wales auf Platz 29 und Polen auf Platz 31. In diesem Sinne muss man sagen: Alles ist möglich. Die EURO wird spannend. Aktuelle Infos zum Team: https://www.oefb.at/.

Bilder unten: Unsere Nationalmannschaft brennt auf die EURO 2024 in Deutschland, zumal viele Spieler in der Bundesliga engagiert sind und den 2:0-Testspiel-Sieg gegen Deutschland genießen konnten (alle Bilder: Schatzer).