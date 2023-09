„Not gegen Elend“ im 341. Wiener Fußball-Derby!

Kein Sonntag wie jeder andere. Die Spannung unter den Fußballfans steigt. Jene von Rapid und Austria sowieso. Aber auch neutrale Anhänger fiebern dem „Tag des Derbys“ entgegen – dem 341. in der langen, wilden Geschichte.

Die Ausgangsposition könnte nicht schlechter sein. Nach den letzten, zum Teil desaströsen Ergebnissen heißt es: „Verlieren verboten“. Denn eine Derby-Niederlage wird sowohl am Verteilerkreis als auch in Hütteldorf eine gewaltige Krise inklusive Trainerdiskussion auslösen. Im Grunde ja nichts Neues für die seit Jahren erfolglosen Hauptstadt-Klubs. Schließlich klaffen Einbildung und Wahrheit bei keinen anderen Vereinen so weit auseinander wie bei Austria und Rapid.

FAK: Vier Pleiten und zwei Unentschieden

Jedenfalls hat die Austria vor dem Sonntag schon sechs Spiele hintereinander in der Liga nicht gewonnen. Zuletzt gab es vier zum Teil peinliche Pleiten gegen höchst durchschnittliche Gegner. 1:2 Altach, 1:2 Hartberg, 2:2 Klagenfurt und 0:2 gegen den LASK. Ob der 4:0-Sieg im Cup gegen das unterklassige St. Anna die Trendwende herbeiführen kann? Nur schwer vorstellbar.

SCR: Fünf Spiele ohne Sieg

Wobei es den Grün-Weißen nur unwesentlich besser geht: Zuletzt gab es in der Liga zwei Unentschieden und eine Niederlage. Wobei das 5:0 gegen Blau-Weiß Linz auch schon vom 20. August stammt. Gegen Wolfsberg und Tirol folgten zwei höchst ärgerliche und unnötige Punkteteilungen (1:1, 3:3). So macht sich eine an sich gute Mannschaft selbst das Leben schwer – mit dem peinlichen Cup-Auftritt bei Gurten als Höhepunkt. Erst in der Verlängerung gab es ein 5:2, knapp vor Schluss war Rapid nach zeitweise lustloser Vorstellung noch 1:2 hinten gelegen. Trotzdem meinte Trainer Barisic: „Wir gehen mit einer breiten Brust ins Derby!“

Austria seit 11 Derbys ungeschlagen

Die jüngste Derby-Bilanz spricht eindeutig für Violett. In der Vorsaison gab es drei Austria-Siege (3:1, 2:0, 2:1) bei einem Unentschieden (3:3). Davor gingen gleich sieben Spiele hintereinander Remis aus. Der letzte Rapid-Sieg datiert von der Saison 2019/20: Am 1. September 2019 gab es ein 3:1 – ist also schon ewig her. Die meisten jungen Rapid-Spieler werden sich an kein Erfolgserlebnis gegen den Erzrivalen mehr erinnern. Da hilft es auch nichts, dass in der ewigen Derby-Bilanz noch immer Grün-Weiß mit 136:122 (bei 82 Unentschieden) voran liegt. Am Sonntag wird die Geschichte neu geschrieben.