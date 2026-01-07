Manche Katzen sind leise Beobachter, andere echte Plaudertaschen. Frederik gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Der freundliche Kater zeigt sich gesprächig und aufgeschlossen, sobald er Vertrauen gefasst hat und sich sicher fühlt. In einer ruhigen Umgebung sucht er den Kontakt zu seinen Bezugspersonen und genießt Streicheleinheiten – allerdings zu seinen Bedingungen. Denn Frederik weiß genau, was er mag, und kommuniziert seine Grenzen klar über Körpersprache. Wer diese respektiert, wird mit einem treuen, anhänglichen Begleiter belohnt.

Allein ist er weniger allein

So charmant Frederik im Umgang mit Menschen ist, so schwierig gestaltet sich das Zusammenleben mit anderen Katzen. Artgenossen bedeuten für ihn Stress – und der wirkt sich bei ihm leider auch auf die Gesundheit aus. Markierverhalten, Blasenentzündungen und Harnsteine können die Folge sein, insbesondere bei Umstellungen oder Unruhe. Mit dem passenden Spezialfutter lässt sich das gut in den Griff bekommen, aktuell ist Frederik symptomfrei. Klar ist jedoch: Als Einzelkater fühlt er sich am wohlsten.

Ein Zuhause mit Ruhe und Rücksicht

Für Frederik wird ein ruhiger Haushalt gesucht, in dem er alleiniger Prinz sein darf. Ideal ist Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon oder gesichertem Freigang – Hauptsache, die Umgebung bietet Sicherheit und wenig Stress. Menschen, die seine Sensibilität respektieren, ihm Zeit geben und seine Signale ernst nehmen, werden in ihm einen besonderen Gefährten finden.

Frederik ist kein Kater „von der Stange“, sondern einer mit Charakter. Wer genau das schätzt und ihm ein stabiles Zuhause bieten kann, schenkt diesem Notfellchen die Chance auf ein entspanntes, glückliches Katzenleben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at