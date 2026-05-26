Im Rahmen des Wienliebe-Festivals 2026 vor dem Wiener Rathaus wurden zwei der prägendsten Persönlichkeiten der Wiener Fußballgeschichte, Hans Krankl und Herbert Prohaska, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt durch Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit WKW-Präsident Walter Ruck im feierlichen Rahmen der Festivaleröffnung.

Bürgermeister Ludwig würdigt die beiden Ausgezeichneten als „Wiener Originale, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur sportliche Höchstleistungen erbracht, sondern auch die Identität dieser Stadt maßgeblich mitgeprägt haben. Hans Krankl und Herbert Prohaska stehen für Leidenschaft, Authentizität und eine unverwechselbare Verbindung zu Wien, die weit über den Fußball hinausreicht.“

WKW-Präsident Ruck betont ergänzend, die beiden seien „Botschafter einer lebendigen Wiener Kultur, die Sport, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet und international sichtbar macht. Beide stehen für Authentizität, Leidenschaft und eine tiefe Verbundenheit mit Wien – und sind damit weit über den Fußball hinaus eine echte Visitenkarte unserer Stadt“.