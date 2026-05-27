Die kniehohe Mischlingshündin Mami wartet derzeit sehnsüchtig auf Menschen, die ihr die Zeit geben, Vertrauen aufzubauen. Die im Jänner 2022 geborene Hündin zeigt sich anfangs eher schüchtern – hat sie ihre Bezugspersonen aber erst einmal kennengelernt, kommt ihre lustige und anhängliche Seite zum Vorschein.

Ruhige Umgebung gesucht

Vor allem in hektischen Situationen fühlt sich Mami schnell unsicher. Mit ruhigen Hunden kommt sie gut zurecht, lebhafte Vierbeiner verunsichern sie hingegen. Dann zieht sie sich lieber zurück oder sucht das Weite. Deshalb wünschen sich die Tierpfleger für die sensible Hündin ein Zuhause am ruhigen Stadtrand oder auf dem Land. Kinder sollten nicht im selben Haushalt leben.

Anhänglich und brav an der Leine

Hat Mami einmal Vertrauen gefasst, hält sie sich gerne in der Nähe ihrer Menschen auf und genießt Aufmerksamkeit. Die liebenswerte Hündin kennt bereits das Brustgeschirr, geht brav an der Leine und zeigt sich auch stubenrein.

Schmerzmittel wegen Wirbelsäulenproblem

Bei Untersuchungen wurde bei Mami eine Verengung im Bereich des Lendenwirbels L7 festgestellt. Deshalb erhält sie derzeit Schmerzmittel. Dennoch lässt sich die tapfere Hündin ihre freundliche Art nicht nehmen und hofft nun auf Menschen mit Herz und Geduld.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).